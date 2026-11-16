Ελλάδα

Ηλεία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε σε λιοστάσι – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) στον δρόμο που συνδέει τη Βαρβάσαινα με την Παλαιοβαρβάσαινα, στον Δήμο Πύργου Ηλείας

Ηλεία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε σε λιοστάσι – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος οδηγός

Image generated by Ai

16/11/2026, 16:13
TANEA Newsroom
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) στον δρόμο που συνδέει τη Βαρβάσαινα με την Παλαιοβαρβάσαινα, στον Δήμο Πύργου Ηλείας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ηλικιωμένου οδηγού.

Σύμφωνα με το patrisnews, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε παρακείμενο λιοστάσι.

Αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο σε ελαιώνα με πυροσβέστες στο σημείο

Ο οδηγός τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

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