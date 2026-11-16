Οδυσσέας Δήμας: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση ντόπινγκ

Ο πρώην προπονητής και αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα υποχρεούται πλέον σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και άσκησης καθηκόντων στον χώρο της άρσης βαρών

Ελεύθερος αφέθηκε μετά το τέλος της απολογίας του ο Οδυσσέας Δήμας με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών. Παράλληλα του επιβλήθηκε και όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην απόφαση αυτή μετά την απολογία του και αφού είχε προηγηθεί η άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για την κατηγορία της εμπορίας αναβολικών ουσιών, μεταξύ άλλων και για ανήλικο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι μόνο ένα μέρος από τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών από τη WADA, ωστόσο δεν προορίζονταν για ενίσχυση των επιδόσεων αθλητών (ντοπάρισμα) αλλά για προσωπική του χρήση.

Αναφορικά με τις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπου αναγράφονται ονόματα αθλητών και αριθμοί, υποστήριξε: «Δεν πρόκειται περί «αγοραπωλησίας» διατροφικών συμπληρωμάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιος φίλος του αθλήματος ήθελε να κάνει χορηγία και μου έδωσε τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις (700, 600 και 80 ευρώ) για την αγορά των απαραίτητων συμπληρωμάτων διατροφής που έπαιρναν οι αθλητές. Με το ποσό της χορηγίας αγόρασα τα νόμιμα σκευάσματα για λογαριασμό των αθλητών και τους τα παρέδωσα. Για λόγους διαφάνειας υπογράφτηκαν οι σημειώσεις (εν είδει απόδειξης), ώστε να προκύπτει ότι τα χρήματα της χορηγίας δαπανήθηκαν για το σκοπό που δόθηκαν και ότι οι αθλητές παρέλαβαν τα σκευάσματά τους».

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Ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε λυγμούς όταν η ανακρίτρια τον πληροφόρησε ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του.

«Ήταν συγκλονιστική η στιγμή που η κα ανακρίτρια ρώτησε τον Οδυσσέα Δήμα τι έχει να απολογηθεί για την κατηγορία ότι χορήγησε απαγορευμένες ουσίες στον ανήλικο γιο του. Λύγισε ο σιδερένιος Οδυσσέας και έκλαιγε με αναφιλητά μονολογώντας, να χορηγήσω στον γιο μου αναβολικά… Εκατοντάδες αθλητές προπόνησα και ποτέ δεν βρέθηκε αθλητής ντοπέ, και να δώσω αναβολικά στον γιο μου; Καλύτερα να αυτοκτονήσω, δεν αντέχεται», σχολίασε ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας βρισκόταν στο πλευρό του αδελφού του ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.