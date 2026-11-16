Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όλοι οι επιβάτες του οχήματος κατάφεραν να βγουν σώοι, χωρίς να υποστούν ούτε γρατζουνιά

Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στην Κίνα, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και έπεσε με ορμή πάνω σε ένα αυτοκίνητο, συνθλίβοντας το πίσω μέρος του και περνώντας κυριολεκτικά λίγα εκατοστά από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην επαρχία Σιτσουάν, ενώ το συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα καταγραφής οχήματος αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή της πτώσης.

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Στα πλάνα φαίνεται ο τεράστιος βράχος να κατρακυλά από την απόκρημνη πλαγιά και να καταλήγει πάνω σε ένα λευκό Peugeot 308, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η πρόσκρουση ισοπέδωσε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ το πίσω παρμπρίζ έγινε κομμάτια.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όλοι οι επιβάτες του οχήματος κατάφεραν να βγουν σώοι, χωρίς να υποστούν ούτε γρατζουνιά. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και δύο συγγενείς του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, οι οποίοι κάθονταν στο πίσω κάθισμα τη στιγμή που ο βράχος έπεσε πάνω στο ΙΧ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η κινεζική εφημερίδα The Beijing News.

Από καθαρή τύχη γλίτωσε και μία γυναίκα που στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο. Μόλις αντιλήφθηκε τον τεράστιο βράχο να κατρακυλά προς το μέρος της, πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή, φωνάζοντας έντρομη στους υπόλοιπους: «Τρέξτε, τρέξτε!».

Στη συνέχεια ακούγεται να φωνάζει: «Ωχ, όχι! Αυτό το αυτοκίνητο κινδυνεύει! Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε!».

Στο ηχητικό του βίντεο ακούγεται επίσης ένα παιδί να κλαίει και να λέει: «Φοβάμαι».

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο βράχος πέφτει με δύναμη πάνω στο Peugeot και στη συνέχεια αναπηδά, καταλήγοντας λίγα μέτρα μακριά.

Η εικόνα του κατεστραμμένου αυτοκινήτου αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ενώ το γεγονός ότι κανείς δεν τραυματίστηκε προκαλεί πραγματικά έκπληξη.