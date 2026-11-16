Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε μια μέρα πριν την εξαφάνιση της, ένα προγραμματισμένο ραντεβού στην τράπεζα και μια έντονη αντιπαράθεση για οικονομικές εκκρεμότητες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ έρχονται στο φως, έξι μήνες μετά την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της από την Αρτέμιδα.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε την παραμονή της εξαφάνισής της, ένα προγραμματισμένο ραντεβού στην τράπεζα και μια έντονη αντιπαράθεση για οικονομικές εκκρεμότητες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών.

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Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν μια σειρά από περίεργα ευρήματα, μεταξύ των οποίων μια τραπεζική θυρίδα με 100.000 ευρώ, αλλά και μια μυστηριώδη λίστα με δέκα αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση, το οποίο θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις, παραμένει επίσης άφαντο.

Το Live News έφερε στο φως νέα αποσπάσματα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες της 50χρονης, οι οποίες καταγράφηκαν στις 19 Μαΐου, μία ημέρα πριν εξαφανιστεί.

Το ραντεβού που είχε προγραμματίσει για το πρωί της εξαφάνισής της

Στις 09:39 το πρωί της 19ης Μαΐου, η Γιου Τινγκ κατεβαίνει τις σκάλες μιλώντας στο κινητό της. Η συνομιλία διαρκεί αρκετά λεπτά και γίνεται στα κινέζικα. Από όσα ακούγονται, φαίνεται πως συζητά για ένα σημαντικό ραντεβού που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το πρωί της επόμενης ημέρας, δηλαδή στις 20 Μαΐου, την ημέρα που εξαφανίστηκε.

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«Είναι για αυτή τη συνάντηση. Εφόσον συμφωνεί το ίδιο ενδιαφερόμενο άτομο, τότε δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Κι εκείνος συμφωνεί», ακούγεται να λέει.

Αρχικά, οι συνομιλητές φαίνεται να συμφωνούν ότι πρέπει να συναντηθούν άμεσα. Ωστόσο, η 50χρονη ζητά να μεταφερθεί το ραντεβού για την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 09:00 το πρωί.

«Σήμερα δεν γίνεται. Αύριο, Τετάρτη 20 του μήνα, στις 9 η ώρα θα πάω. Θα έχω τελειώσει γύρω στις 12», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εξηγεί στον συνομιλητή της ότι θα μεταβεί μόνη της στο σημείο συνάντησης και θα επικοινωνήσει μαζί του στη συνέχεια, προκειμένου να πάει και εκείνος.

«Θα επικοινωνήσω μαζί σου, άσε με να το κανονίσω πρώτα και μετά θα έρθεις, εντάξει; Εγώ θα πάω νωρίτερα. Δεν θα αργήσω πολύ», ακούγεται να λέει.

Στην ίδια συνομιλία γίνεται αναφορά και σε ραντεβού σε τράπεζα, το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, θα ολοκληρωνόταν το αργότερο μέχρι τις 10:00 το πρωί.

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Η έντονη αντιπαράθεση για τα χρήματα

Λίγο αργότερα, στις 10:09, η Γιου Τινγκ πραγματοποιεί ακόμη ένα τηλεφώνημα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν συνομιλεί με το ίδιο πρόσωπο, ωστόσο αυτή τη φορά το ύφος της είναι ιδιαίτερα έντονο.

Από το περιεχόμενο της συνομιλίας προκύπτει πως υπάρχει διαφωνία για οικονομικό ζήτημα, με την 50χρονη να διαμαρτύρεται ότι καλείται να πληρώσει χρέη για τα οποία, όπως υποστηρίζει, δεν έχει ευθύνη.

«Ποια είμαι εγώ δηλαδή; Εσείς ξοδέψατε όλα αυτά τα χρήματα για τον εαυτό σας. Εγώ δεν πήρα ούτε δεκάρα! Γιατί να πρέπει να πληρώσω εγώ τα χρέη σου;», λέει χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση συνεχίζεται, με τη Γιου Τινγκ να επιμένει πως τα χρήματα είχαν χρησιμοποιηθεί από τον συνομιλητή της.

«Όταν τα χρήματα είχαν μπει στον λογαριασμό παλαιότερα, εσείς τα είχατε ήδη χρησιμοποιήσει. Στην τελική, εσύ έβγαλες χρήματα», ακούγεται να αναφέρει.

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Το τηλεφώνημα για τα εκκλησιαστικά ακίνητα

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ένα ακόμη τηλεφώνημα που είχε πραγματοποιήσει η 50χρονη το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αυτή τη φορά στα ελληνικά.

«Όχι μία βόλτα, θα πάμε στο γραφείο του. Σήμερα έχουμε δύο, ποιος φταίει; Τότε να πάμε εκεί, τότε θα πληρώσει», ακούγεται να λέει.

Ο σύζυγός της αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη συνομιλία αφορούσε εκκλησιαστικά ακίνητα που ήθελε να πουλήσει, σε συνεργασία με μια Αλβανίδα μεσίτρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι τηλεφωνικές συνομιλίες στα κινέζικα συνδέονται με εκείνη που έγινε στα ελληνικά ή εάν αφορούν διαφορετικές υποθέσεις και οικονομικές συναλλαγές.

Τα ερωτήματα των Αρχών για τα αίτια της εξαφάνισής της

Το οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις επαφές της 50χρονης τις τελευταίες ώρες πριν εξαφανιστεί.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν το ραντεβού που είχε προγραμματίσει για το πρωί της 20ής Μαΐου, η επίσκεψη στην τράπεζα και η έντονη διαφωνία για τα χρήματα συνδέονται με την εξαφάνισή της.

Έξι μήνες μετά, η τύχη της Γιου Τινγκ εξακολουθεί να αγνοείται και οι τηλεφωνικές συνομιλίες της τελευταίας ημέρας πριν χαθούν τα ίχνη της ενδέχεται να αποτελέσουν κρίσιμα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης.