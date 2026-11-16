Επέστρεψε στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Νταβίντ Φουστέρ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νταβίντ Φουστέρ, που αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight.

Ο Νταβίντ Φουστέρ επέστρεψε κι επίσημα στον Ολυμπιακό.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ισπανού πρώην παίκτη της ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο στο ερυθρόλευκο οργανόγραμμα, όπου θα είναι Head of Player Development and Loan Oversight.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Συγκεκριμένα, ο Φουστέρ θα αποτελεί τον «συνδετικό κρίκο» ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα, ενημερώνοντας για τα πάντα τον Αντόνιο Κορδόν.

Επίσης, θα ασχολείται και με την ατομική βελτίωση συγκεκριμένων νεαρών ποδοσφαιριστών των «ερυθρολεύκων», καθώς και με τον έλεγχο των παικτών που δίνονται δανεικοί.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επιστροφή του Φουστέρ

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight.

Νταβίντ καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια».