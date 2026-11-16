Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και άλλες διατάξεις" Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αποκάλυψε ότι οι περιπτώσεις που απαιτούν διορθώσεις έχουν ήδη εντοπιστεί από την Τροχαία και αναμένεται να υπάρξει σύντομα εξορθολογισμός

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναθεώρηση ορισμένων προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με στόχο την άρση υφιστάμενων «υπερβολών», γνωστοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος των χρηματικών κυρώσεων θεωρείται υπερβολικό.

Διαβουλεύσεις και προσαρμογές

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα» της Βεργίνα Τηλεόρασης, ο κ. Φλωρίδης αποκάλυψε πως η Τροχαία έχει ήδη καταγράψει τα σημεία που απαιτούν αναπροσαρμογή, ενώ το ζήτημα έχει τεθεί υπόψη τόσο του υπουργείου Μεταφορών όσο και του υπουργικού συμβουλίου.

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«Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την Τροχαία οι υπερβολές, και το θέμα έχει εξετάσει το υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο υπουργικό συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Τα δυστυχήματα έχουν μειωθεί γιατί αγρίεψαν οι ποινές»

Παρά τις επερχόμενες παρεμβάσεις, η κυβερνητική γραμμή παραμένει προσηλωμένη στην αυστηρή αντιμετώπιση των επικίνδυνων παραβάσεων. Ο κ. Φλωρίδης υπεραμύνθηκε του αυστηρού πλαισίου, συνδέοντάς το με τη σημαντική υποχώρηση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων.

Κατά τον υπουργό, η αυστηρή στάση σε παραβάσεις όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη λειτουργεί αποτρεπτικά, ενισχύοντας την ασφάλεια στους δρόμους. «Οι συγκρίσεις των θανατηφόρων δυστυχημάτων έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί αγρίεψαν τα πράγματα στις ποινές. Δεν θα παραβιάζεις κόκκινο», υπογράμμισε ο ίδιος.