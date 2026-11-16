Ένα βίντεο καταγράφει μια σειρά από κινήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και ασυνήθιστες διαδρομές στους χώρους της κατοικίας, λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση της

Οι τελευταίες ώρες της Γιου Τινγκ πριν την εξαφάνισή της αποτυπώνονται καρέ-καρέ στις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στην Αρτέμιδα. Ένα βίντεο που καταγράφει μια σειρά από κινήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και ασυνήθιστες διαδρομές στους χώρους της κατοικίας, λίγες ώρες προτού χαθούν οριστικά τα ίχνη της.

Το πρωί, η Γιου Τινγκ μιλά επανειλημμένα στο τηλέφωνο στα κινεζικά. Το απόγευμα, στις 19:22, καταγράφεται μια διαφορετική συνομιλία, αυτή τη φορά στα ελληνικά. Λίγο αργότερα εμφανίζεται να κρατά στα χέρια της ορισμένα έγγραφα, τα οποία ενδεχομένως συνδέονται με τα χαρτιά στα οποία αναφερόταν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

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Στις 19:45 τα φώτα του σπιτιού σβήνουν. Η δραστηριότητά της, ωστόσο, συνεχίζεται. Για αρκετές ώρες ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες, έχοντας σχεδόν διαρκώς το κινητό τηλέφωνο στα χέρια της.

Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις μέσα στο σκοτάδι

Στις 20:09, με τα φώτα σβηστά, η Γιου Τινγκ κατεβαίνει στο ισόγειο κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού της. Κοντοστέκεται και κατευθύνεται προς την κουζίνα, όπου παραμένει περίπου τρία λεπτά.

Στις 20:12 κινείται και πάλι προς τις σκάλες, όμως κάτι στην οθόνη του τηλεφώνου φαίνεται να αλλάζει την πορεία της. Αντί να ανέβει στον επάνω όροφο, στρίβει προς το ημιυπόγειο, έναν χώρο που βρίσκεται εκτός της εμβέλειας των καμερών. Παραμένει εκεί για περίπου ένα λεπτό και στη συνέχεια επιστρέφει, ανεβαίνοντας τις σκάλες με το κινητό στο χέρι.

Στις 20:43 εμφανίζεται ξανά στο ισόγειο. Πλησιάζει το έπιπλο της εισόδου, παίρνει κάτι από πάνω και κατευθύνεται στην κουζίνα. Ένα λεπτό αργότερα καταγράφεται μια στιγμιαία λάμψη, που θυμίζει φλας κινητού τηλεφώνου ή φωτογραφικής μηχανής.

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Λίγο μετά επιστρέφει στο έπιπλο, αφήνει πιθανότατα το αντικείμενο που είχε πάρει και ανεβαίνει ξανά στον επάνω όροφο.

Η δεύτερη επίσκεψη στο ημιυπόγειο και οι λάμψεις

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται στις 21:29. Η Γιου Τινγκ κατεβαίνει ξανά τις σκάλες μέσα στο σκοτάδι και κατευθύνεται προς το ημιυπόγειο. Η παραμονή της είναι και πάλι σύντομη, καθώς επιστρέφει σχεδόν αμέσως.

Στη συνέχεια παίρνει κάτι από το έπιπλο της εισόδου και πηγαίνει για ακόμη μία φορά στην κουζίνα. Στις 21:31 καταγράφεται νέα στιγμιαία λάμψη, που παραπέμπει σε φλας. Αφήνει κάτι στο έπιπλο και απομακρύνεται.

Στις 23:20 εμφανίζεται και πάλι στις σκάλες, κρατώντας το κινητό της. Ακολουθεί σχεδόν την ίδια διαδρομή και επαναλαμβάνει κινήσεις που έχουν καταγραφεί και στις προηγούμενες καθόδους, πριν επιστρέψει στο υπνοδωμάτιό της στον επάνω όροφο.

Η τελευταία έξοδος από το σπίτι πριν την εξαφάνιση

Το επόμενο πρωί, η Γιου Τινγκ σηκώνεται νωρίς. Τρώει, τακτοποιεί ορισμένες τελευταίες εκκρεμότητες και ετοιμάζεται να φύγει. Το κινητό τηλέφωνο παραμένει στα χέρια της.

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Στις 09:55 οι κάμερες την καταγράφουν να φορά τη χιαστί τσάντα της και τα παπούτσια της, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγαίνει από το σπίτι.

Είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας.

Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη της χάνονται. Έξι μήνες αργότερα, η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ εξακολουθεί να καλύπτεται από μυστήριο, ενώ τα τελευταία πλάνα από το σπίτι της επαναφέρουν στο προσκήνιο τα αναπάντητα ερωτήματα για όσα συνέβησαν το τελευταίο βράδυ πριν από την εξαφάνισή της.