Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο 23χρονος πυροσβέστης εισέπνευσε πενταπλάσια έως εξαπλάσια ποσότητα αιθάλης αφαιρώντας τη μάσκα του λόγω εξάντλησης οξυγόνου

Βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις της Πυροσβεστικής μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι, εν ώρα καθήκοντος. Συνάδελφοι και συγγενείς παραμένουν συντετριμμένοι από την τραγωδία, ενώ την ίδια ώρα εντείνεται η αγωνία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το δυστύχημα.

Πίσω από το πένθος, δεν λείπει και η αγανάκτηση για τις ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και τις συνθήκες ασφαλείας υπό τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες. Οι συνάδελφοι των δύο ανδρών περιμένουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο κτίριο, σε μια επιχείρηση από την οποία δύο άνθρωποι δεν επέστρεψαν ποτέ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών έρχονται στο φως, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου είχαν εισέλθει για να εντοπίσουν την εστία της φωτιάς και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου σφήνωσε σε σιδερόβεργα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των «ΝΕΩΝ» και του «Βήματος», Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο 44χρονος πυροσβέστης εγκλωβίστηκε όταν έπεσε στα επικίνδυνα σκαλοπάτια του υπογείου. Κατά την πτώση του, η φιάλη οξυγόνου που έφερε στην πλάτη του σφήνωσε σε μια σιδερόβεργα.

Η φιάλη ήταν δεμένη με ζώνη στο σώμα του, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν του επέτρεψε να απελευθερωθεί και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο 23χρονος συνάδελφός του εντοπίστηκε περίπου δέκα μέτρα μακρύτερα, σε σημείο όπου δεν υπήρχαν φλόγες, ωστόσο η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική εξαιτίας του πυκνού καπνού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τι έδειξαν τα ευρήματα των ιατροδικαστών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών, καθώς στον οργανισμό του 23χρονου πυροσβέστη εντοπίστηκε σχεδόν πενταπλάσια έως εξαπλάσια ποσότητα αιθάλης σε σύγκριση με τον 44χρονο συνάδελφό του.

Η εκτίμηση είναι ότι, όταν εξαντλήθηκε το οξυγόνο στη φιάλη του, ο νεαρός πυροσβέστης αφαίρεσε τη μάσκα του, με αποτέλεσμα να εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Αντίθετα, ο 44χρονος φέρεται να είχε απομακρύνει ελαφρώς τη μάσκα από το πρόσωπό του, στοιχείο που συνδέεται με τη μικρότερη ποσότητα αιθάλης που εντοπίστηκε στον οργανισμό του.

Οι δύο πυροσβέστες έδωσαν μάχη μέσα σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον, με τον πυκνό καπνό να καθιστά ασφυκτικές τις συνθήκες της επιχείρησης. Παρά την προσπάθεια να ανταποκριθούν στην αποστολή τους, δύο από τους τρεις πυροσβέστες που επιχειρούσαν δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το κτίριο.

Τα ακριβή δεδομένα της επιχείρησης και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό τους παραμένουν στο επίκεντρο της διερεύνησης.