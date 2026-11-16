Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το συμβάν στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με σημαντικά προβλήματα

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου, στο Νέο Φάληρο, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κίνηση των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

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Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.