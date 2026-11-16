Ελλάδα

Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Πειραιά

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το συμβάν στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με σημαντικά προβλήματα

Ουρές αυτοκινήτων σε κεντρικό δρόμο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

16/11/2026, 17:48
TANEA Newsroom
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Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου, στο Νέο Φάληρο, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κίνηση των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

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καθυστερήσεις Λεωφόρος Ποσειδώνος Νέο Φάληρο τροχαίο

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