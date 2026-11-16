Μπενίτεθ: «Μας ζήτησαν τετράδα και μετά να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα!»

Αιχμές άφησε ο Ράφα Μπενίτεθ, αναφερόμενος στη θητεία του στο Τριφύλλι και στην αλλαγή των στόχων που του είχαν τεθεί.

Μιλώντας στο «The Athletic», ο Ισπανός προπονητής υποστήριξε ότι η αρχική συμφωνία προέβλεπε την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα, ωστόσο μετά την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, η διοίκηση απαίτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Μπενίτεθ χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως την πιο αδύναμη ομάδα της πρώτης τετράδας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του αξιοποίησαν στο έπακρο τις δυνατότητες του ρόστερ.

Παράλληλα, στάθηκε στις 14 μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν μετά την αποχώρησή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μετακίνησης των στόχων. Ο στόχος ήταν πάντα να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα.

Τερματίσαμε τέταρτοι, πράγμα που σήμαινε ότι μπήκαμε στα Play-Offs (όπου κρίνεται ο πρωταθλητής). Τότε μας είπαν: “Τώρα πρέπει να κατακτήσετε τον τίτλο”.

Όχι, δεν μπορούμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην πρώτη τετράδα, ήμασταν η χειρότερη. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το ταλέντο που διαθέταμε, αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις.

Αφού φύγαμε, υπέγραψαν 14 νέους παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας… αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματικό».