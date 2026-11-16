Το κόμμα ζητά διευκρινίσεις για το αν η κυβέρνηση αποκρύπτει το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης προς την Τουρκία ή αν αγνοεί τις θέσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα

Η ΕΛΑΣ καταγγέλλει την κυβέρνηση για επικίνδυνους χειρισμούς στην υπόθεση της πόντισης του καλωδίου και της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος. Η κριτική εστιάζεται στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο OPEN, σχετικά με τη διαχείριση του ζητήματος από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η δήλωση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στο OPEN, ότι η κυβέρνηση δεν έχει το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης που εστάλη στην Τουρκία για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του επικίνδυνου τρόπου που διαχειρίζεται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

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Επισημαίνεται ότι, ενώ αρχικά η διακοίνωση εξισώθηκε με ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, και στη συνέχεια υπήρξαν διαρροές για ενημέρωση του περιεχομένου της, τελικά η κυβέρνηση δηλώνει πως δεν την έχει στην κατοχή της.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ θέτει το ερώτημα αν η κυβέρνηση διαθέτει τη ρηματική διακοίνωση και δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό, ή αν αγνοεί το περιεχόμενο που μετέφερε η Γαλλία στην Τουρκία σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και τα δύο σενάρια χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά ανησυχητικά, καθώς εκτιμάται ότι εκθέτουν τη χώρα στις επικίνδυνες προσπάθειες της Τουρκίας να αξιοποιήσει ενδεχόμενα λάθη της κυβέρνησης για να προωθήσει τις αξιώσεις της.

Επιπλέον, η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι θεωρεί απαράδεκτο το ενδεχόμενο η Γαλλία, με την οποία υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες και συμβόλαια ύψους 8 δισ., να μην αποτυπώνει τη στήριξή της στην οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου, αλλά να επισημαίνει – όπως διαρρέεται – ότι δεν λαμβάνει θέση για «διαφιλονικούμενες περιοχές».

Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «γνωρίζαμε ότι τα λάθη της κυβέρνησης στο χειρισμό των εθνικών θεμάτων μας οδηγούν από εθνική αποτυχία σε εθνική αποτυχία. Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι ότι θα πρέπει να ζητήσουμε ενημέρωση από τον κ. Μακρόν για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».