Μπακογιάννη για καλώδιο: «Καμία άδεια από την Τουρκία – Ας σταματήσει το αυτομαστίγωμα»

«Το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία», δήλωσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών

Aπάντηση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και στις αμφισβητήσεις γύρω από την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες που έδωσαν άδεια για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1, η πρώην υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Γαλλία προέβη απλώς σε μια τυπική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα για λόγους αποφυγής εντάσεων, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα μιλώντας για τις δύο τουρκικές γραμμές για το καλώδιο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στη γειτονική χώρα η έναρξη των εργασιών μετά την ελληνική Navtex σχολίασε πώς τον καλύτερο τίτλο τον έχουν τα σημερινά ΝΕΑ: «Άγκυρα εσωτερικού, Άγκυρα εξωτερικού».

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«Το καλώδιο περνάει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία»

Η κα Μπακογιάννη στηλίτευσε τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως οι ισχυρισμοί περί υποχώρησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων βλάπτουν τα εθνικά συμφέροντα και δεν έχουν καμία νομική βάση.

«Η Ελλάδα έδωσε την άδεια, η Κύπρος έδωσε την άδεια, γιατί το καλώδιο περνάει από τα δικά μας χωρικά ύδατα. Είναι ένα καλώδιο το οποίο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν χρειάζεται κανένας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση. Κανείς δεν τρυπάει το βυθό, δηλαδή στην αμφισβητούμενη υφαλοκρυπίδα περνάς κανονικά. Το ξέρουν αυτό οι Τούρκοι πολύ καλά».

Όπως είπε η πρώην υπουργός Εξωτερικών, η Γαλλία έκανε μια ρηματική διακοίνωση, τη χαμηλότερη δηλαδή διπλωματική κίνηση επειδή θέλει να έχει το κεφάλι της ήσυχο. «Νομικά, οποιονδήποτε καθηγητή Διεθνούς Δικαίου κι αν ρωτήσεις, θα σου πει ότι η απλή ενημέρωση δεν έχει καμία σχέση με αναγνώριση δικαιοδοσίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η Άγκυρα επιχειρεί μια εσωτερική διαχείριση απέναντι στο εθνικιστικό ακροατήριό της, καθώς γνωρίζει τα όριά της.

«Αν ήμουν επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη γιατί αποφεύχθηκε μια φάση περιττής έντασης. Ας σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα και την ηττοπάθεια ότι η Ελλάδα είναι αδύναμη. Στην τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει: το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία», κατέληξε η πρώην υπουργός Εξωτερικών.