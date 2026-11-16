Ελλάδα

Γλυφάδα: 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Πτώση 68χρονου άνδρα από σκαλωσιά σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11) σε περιοχή της Γλυφάδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστε

Γλυφάδα: 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
16/11/2026, 17:43
TANEA Newsroom
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Πτώση 68χρονου άνδρα από σκαλωσιά σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11) σε περιοχή της Γλυφάδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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ατύχημα Γλυφάδα σκαλωσία

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