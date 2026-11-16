Γλυφάδα: 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Πτώση 68χρονου άνδρα από σκαλωσιά σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11) σε περιοχή της Γλυφάδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστε

Πτώση 68χρονου άνδρα από σκαλωσιά σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11) σε περιοχή της Γλυφάδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ολοκληρώθηκε μεταφορά σε ασφαλές σημείο άνδρα, ύστερα από πτώση του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 16, 2026

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή ιατρικής φροντίδας.