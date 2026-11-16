Οι ρυθμιστικές αρχές 38 χωρών προειδοποιούν ότι η χρήση drones με μεγαλύτερα εκρηκτικά φορτία από τη Ρωσία αυξάνει τον κίνδυνο τήξης πυρήνα στους ουκρανικούς σταθμούς

Οι αρμόδιες αρχές πυρηνικής ασφάλειας 38 χωρών προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος στην Ουκρανία αυξάνεται εν όψει του χειμώνα.

«Εκφράζουμε από κοινού τη βαθιά ανησυχία μας για τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η πυρηνική ασφάλεια εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των συνεχιζόμενων επιθέσεών της στις ενεργειακές υποδομές της χώρας», αναφέρουν οι οργανισμοί σε κοινή ανακοίνωση που περιήλθε στην κατοχή του Reuters πριν από τη δημοσιοποίησή της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Είναι επιτακτική ανάγκη η Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας και των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία τους», προσθέτουν.

Η βασική ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών είναι ότι, χωρίς σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, καθίσταται ολοένα δυσκολότερο για τους ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς να διατηρούν το πυρηνικό υλικό σε χαμηλή θερμοκρασία και να αποτρέπουν την τήξη του πυρήνα των αντιδραστήρων.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ραδιενεργές ουσίες στην ατμόσφαιρα, όπως συνέβη στην πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986.

Πίσω από την κοινή έκκληση βρίσκονται τρεις οργανισμοί: η HERCA (Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Αρμόδιων Αρχών Ακτινοπροστασίας), η WENRA (Ενωση Ρυθμιστικών Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας της Δυτικής Ευρώπης) και η NORA (Επικεφαλής των Αρχών Ακτινοπροστασίας των Σκανδιναβικών Χωρών).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση»

Σε συνέντευξή του, ο επικεφαλής των HERCA και NORA, Περ Στραντ, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει πιο καταστροφικές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, drones που μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία εκρηκτικών και μπορούν να πλήττουν τους στόχους τους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

«Εξαιτίας αυτής της νέας τακτικής των Ρώσων, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος θα είναι μεγαλύτερος αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το χειρότερο δυνατό σενάριο θα ήταν ένα γενικευμένο μπλακ άουτ στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο θα επηρέαζε ταυτόχρονα και τους εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα.

«Το ενδεχόμενο ταυτόχρονης έκλυσης ραδιενέργειας από εννέα αντιδραστήρες θα συνιστούσε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», προειδοποίησε.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποφευχθεί εάν ληφθούν άμεσα μέτρα και ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πιθανές συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος, πρόσθεσε.