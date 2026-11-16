Ηράκλειο: «Σε μηδέν χρόνο έγιναν όλα» – Συγκλονίζουν οι συγγενείς του 18 μηνών αγοριού που πέθανε μετά την κατάποση βενζίνης

Συγκλονισμένη είναι η Κρήτη από τον θάνατο ενός αγοριού μόλις 18 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά την κατάποση βενζίνης

Συγκλονισμένη είναι η Κρήτη από τον θάνατο ενός αγοριού μόλις 18 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά την κατάποση βενζίνης στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σε βάρος των γονιών του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μετά τις απολογίες τους, αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

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Συγγενείς της οικογένειας περιέγραψαν όσα συνέβησαν στο σπίτι, όταν το αγοράκι κατάφερε να ανοίξει το ντουλάπι στο οποίο φυλασσόταν η βενζίνη.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Live News», συγγενής της οικογένειας ανέφερε ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μακριά από την προσοχή της μητέρας του, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μπάνιο.

«Έφυγε από τα μάτια της μητέρας. Η μητέρα ήταν στο μπάνιο και έπιασε τη βενζίνη και την ήπιε. Και όταν είδε το παιδί ότι δεν ήταν καλά, έπαθε πανικό η κοπέλα. Η κοπέλα είναι σε άθλια κατάσταση. Σε μηδέν χρόνο έγιναν αυτά. Στο μπουκαλάκι ήταν. Πόση ώρα θέλει το παιδί; Ένα παιδί να πάρει ένα μπουκαλάκι να το ανοίξει και να πιει;», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο συγγενής υπερασπίστηκε τους γονείς, λέγοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που δεν είχαν απασχολήσει με τη συμπεριφορά τους.

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«Έχω βγάλει καθαρά παιδιά, καλά παιδιά. Δεν έχουν πειράξει άνθρωπο. Δεν έχουν ενοχλήσει πουθενά, τίποτα, απολύτως. Τους έκανα επιχειρηματίες, καθαροί επιχειρηματίες. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Όλοι δεν έχουμε στο σπίτι μας βενζίνη; Τα μάτια της δεν ήταν πάνω στο παιδί εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι τα μάτια του γονιού πάνω στο παιδί συνέχεια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο θείος του παιδιού περιέγραψε τη συναισθηματική κατάσταση της οικογένειας, τονίζοντας ότι οι γονείς είναι συντετριμμένοι.

«Είναι μια τραγική κατάσταση. Έχουμε αναστατωθεί όλο το σόι. Οι γονείς είναι συντετριμμένοι. Δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει το κακό. Δεν θέλει πολλή ώρα. Μήπως το ήθελαν και αυτοί; Αυτά είναι μαθήματα για τους νέους γονείς. Να προσέχουν πολύ», ανέφερε.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11). Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τον μικρό Ζαχαρία, όταν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το παιδί άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα και κατάπιε βενζίνη.

Το αγοράκι έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κηδεία του 18 μηνών αγοριού θα τελεστεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.