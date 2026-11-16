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Τέλος ο Τζον Κόντσαρ από τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός φόργουορντ επέμεινε στην αποχώρησή του καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από τον ρόλο του στην ομάδα αλλά και από τη ζωή στην Ελλάδα

Αθλητής με κόκκινη αμάνικη φανέλα προπόνησης κοιτάζει μπροστά
16/11/2026, 18:09
TANEA Newsroom
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Ο Τζον Κόντσαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους, λιγότερο από έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του.

Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης των «ερυθρόλευκων» να μεταπείσει τον Αμερικανό φόργουορντ, εκείνος επέμεινε στην απόφασή του να αποχωρήσει, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από τον ρόλο του στην ομάδα, αλλά και από τη ζωή στην Ελλάδα.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο Κόντσαρ δεν θα ακολουθούσε την αποστολή των Πειραιωτών στην Κύπρο για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 19:00), με την ΚΑΕ να ανακοινώνει λίγο αργότερα την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

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Ολυμπιακός Τζον Κόντσαρ

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