Παναθηναϊκός: Συγκινητική κίνηση για έναν από τους ιδρυτές της Θύρας 13

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρέδωσε μια φανέλα στην αδελφή του ενός εκ των ιδρυτών της Θύρας 13, Παναγιώτα Σαραντάκη, έπειτα από έρευνα αρκετών εβδομάδων για τον εντοπισμό συγγενών

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τιμώντας τη μνήμη του Δημήτρη Σαραντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα της 27ης Νοεμβρίου 1966, κατά την επιστροφή οπαδών του Τριφυλλιού από εκδρομή στη Βέροια.

Σχεδόν 60 χρόνια μετά το δυστύχημα, η πράσινη ΠΑΕ κατάφερε, έπειτα από έρευνα αρκετών εβδομάδων και με τη σημαντική συνδρομή φίλων της ομάδας, να εντοπίσει στον Καναδά συγγενικό πρόσωπο του Δημήτρη Σαραντάκη, ο οποίος υπήρξε εκ των ιδρυτών και πρώτος γενικός γραμματέας της Θύρας 13.

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Συγκεκριμένα, παρέδωσε στην αδελφή του, Παναγιώτα Σαραντάκη Απέργη, μια φανέλα του Παναθηναϊκού, ως συμβολικό φόρο τιμής στη μνήμη του.

Στις 27 Νοεμβρίου 1966, το λεωφορείο που μετέφερε φιλάθλους του Παναθηναϊκού συγκρούστηκε με οδοστρωτήρα έξω από την Κατερίνη και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Δημήτρης Σαραντάκης και ο Γιώργος Κοσκορός, γνωστός ως «Παναθηναϊκάκιας».

Η ΠΑΕ επιχείρησε να εντοπίσει και συγγενείς πρώτου βαθμού του Γιώργου Κοσκορού, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.