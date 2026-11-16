Ο νέος υβριδικός τάπητας αποτελείται κατά 95% από φυσικό χόρτο και 5% από συνθετικές ίνες, ένας συνδυασμός που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, κάνοντας πρεμιέρα στον αγώνα με τον ΟΦΗ

Σημαντική αναβάθμιση στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, καθώς ολοκληρώθηκε ένας κύκλος εργασιών στο ΟΑΚΑ, με κυριότερη παρέμβαση τη μετατροπή του φυσικού χλοοτάπητα σε υβριδικό.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή, η οποία αναμένεται να βελτιώσει αισθητά τις συνθήκες διεξαγωγής των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού.

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Ο νέος χλοοτάπητας αποτελείται κατά 95% από φυσικό χόρτο και κατά 5% από συνθετικές ίνες, ένας συνδυασμός που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερότητα στην επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

Τα οφέλη της συγκεκριμένης παρέμβασης αναμένεται να γίνουν αισθητά ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες επιβαρύνουν σημαντικά το φυσικό χόρτο.

Η νέα μορφή του χλοοτάπητα θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στην κυριακάτικη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, με τους «πράσινους» να βρίσκουν πλέον στο ΟΑΚΑ έναν αναβαθμισμένο αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξημένες απαιτήσεις της αγωνιστικής περιόδου.