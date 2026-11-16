Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, 56 παιδιά βρίσκονταν στα νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», με την παραμονή τους να μπορεί να διαρκέσει έως και έναν χρόνο

Μια σοβαρή πτυχή της παιδικής προστασίας ανέδειξε η δημοσιογραφική έρευνα της Αναστασίας Αργυριάδου στην ΕΡΤ. Ανηλίκους που απομακρύνονται με εισαγγελική εντολή από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω κακοποιητικών ή ακατάλληλων συνθηκών, αναγκάζεται το κράτος να τους φιλοξενεί για μήνες σε αστυνομικά κρατητήρια ή παιδιατρικά νοσοκομεία, ελλείψει επαρκών δομών.

Η κατάσταση σε αστυνομία και νοσοκομεία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα 16χρονο κορίτσι με ψυχολογικά προβλήματα παραμένει στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ το προηγούμενο διάστημα εκεί φιλοξενούνταν τρεις ανήλικες. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, τόνισε πως «η Αστυνομική υπηρεσία δεν είναι κοινωνική υπηρεσία», προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί λειτουργούν ως τελευταία γραμμή προστασίας λόγω έλλειψης υποδομών.

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Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι δύο ημέρες πριν από την παρέμβασή του, 56 παιδιά βρίσκονταν στα νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Η παραμονή τους εκεί, που μπορεί να διαρκέσει έως και έναν χρόνο, επιβαρύνει την ψυχολογία τους και δεσμεύει κλίνες. Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε ότι με την τρέχουσα διαχείριση «το κράτος κοινωνικής προστασίας τα κακοποιεί για δεύτερη φορά».

Το νομικό πλαίσιο και οι αλλαγές στις δομές

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή, Ξένη Δημητρίου, υπενθύμισε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνοντας ότι η προστατευτική φύλαξη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μακροχρόνιο εγκλεισμό. Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, υποστήριξε ότι οι νέες προδιαγραφές οδήγησαν στο κλείσιμο δομών χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι απαιτούμενες κρατικές υποδομές. «Φτιάξτε τα κρατικά ιδρύματα πρώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά «βρίσκονται στα αζήτητα» και κινδυνεύουν να μετατραπούν «από θύματα σε παραβάτες». Όπως επεσήμανε, «τα παιδιά αυτά έχουν ματαιωθεί από τη φυσική τους οικογένεια. Ματαιώνονται δεύτερη φορά». Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη δημιουργίας οργανωμένων μονάδων φιλοξενίας με εξειδικευμένο προσωπικό, αντίστοιχων με εκείνες που λειτουργούν σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ιρλανδία.