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Λεπέν: Όχι σε επιπλέον οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Η Γαλλία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε τη Δευτέρα (15/11) ότι, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος την επόμενη άνοιξη, η Γαλλία θα συνεχίσει να παρέχει υλική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Λεπέν: Όχι σε επιπλέον οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Η Γαλλία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Reuters/Stephanie Lecocq

16/11/2026, 18:15
TANEA Newsroom
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Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε τη Δευτέρα (15/11) ότι, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος την επόμενη άνοιξη, η Γαλλία θα συνεχίσει να παρέχει υλική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου διαβεβαίωσε ότι «θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Γαλλία», κάνοντας ειδική μνεία στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κίεβο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντησή της με τον πρέσβη της Ουκρανίας στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν ζήτησε να μεταφερθεί στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι θα είναι διαθέσιμη για συνάντηση είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από Reuters

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Γαλλία Μαρίν Λεπέν Ουκρανία

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