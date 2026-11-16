Ιδιαίτερη προσοχή προκαλεί η περίπτωση ασθενούς, την οποία οι γιατροί εξετάζουν εάν πρόκειται για τη νορβηγική ψώρα, μια ιδιαίτερα μεταδοτική μορφή της νόσου, η οποία απαιτεί ειδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης

Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των δημόσιων δομών Υγείας στην Κρήτη, με αφορμή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ψώρας σε μετανάστες που φιλοξενούνταν προσωρινά στον χώρο της ΑΓΡΕΞ, αλλά και τα προβλήματα στις διακομιδές του ΕΚΑΒ, αναδεικνύει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, Δημήτρης Βρυσάλης.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη προσοχή προκαλεί η περίπτωση ασθενούς που μεταφέρθηκε από την Ιεράπετρα στο ΠΑΓΝΗ, καθώς, σύμφωνα με το Cretalive, οι γιατροί εξετάζουν εάν πρόκειται για τη νορβηγική ψώρα, μια ιδιαίτερα μεταδοτική μορφή της νόσου, η οποία απαιτεί ειδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης.

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Ο κ. Βρυσάλης υπογραμμίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να στερείται την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, ανεξάρτητα από την καταγωγή, την εθνικότητα ή το καθεστώς παραμονής του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διαχείριση των υγειονομικών αναγκών των μεταναστών δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων δομών του νησιού.

Ζητούν κινητή μονάδα Υγείας στους χώρους φιλοξενίας

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ ζητά τη δημιουργία κινητής μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Όπως εξηγεί, η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει μόνιμο και επαρκές προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές και τις αναγκαίες ειδικότητες, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό για εξετάσεις, πρόληψη, εμβολιασμούς και παραπομπές σε νοσοκομεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, μάλιστα, στο γεγονός ότι η στελέχωση της συγκεκριμένης δομής πρέπει να γίνει με πρόσθετες προσλήψεις και όχι με μετακινήσεις εργαζομένων από τα ήδη αποδυναμωμένα Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία της Κρήτης.

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Την ίδια στιγμή, περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις πληρωμάτων και οδηγών, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών του νησιού.

Στα αιτήματα που θέτει περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με μόνιμα πληρώματα, οι μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και η επαρκής κρατική χρηματοδότηση όλων των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Κρήτης.

«Η υγειονομική φροντίδα των προσφύγων και μεταναστών και η κάλυψη των αναγκών του λαού της Κρήτης δεν είναι δύο ανταγωνιστικές ανάγκες. Είναι υποχρέωση του ίδιου του κράτους να τις εξασφαλίσει», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τον κίνδυνο καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού και ξενοφοβίας, επισημαίνοντας ότι οι υγειονομικοί δεν πρόκειται να δεχθούν την αντιπαράθεση των αναγκών των κατοίκων με εκείνες των προσφύγων και μεταναστών.

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Τι είναι η νορβηγική ψώρα και γιατί προκαλεί ανησυχία

Η νορβηγική ψώρα, γνωστή και ως εφελκιδοποιημένη ψώρα, αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή και εξαιρετικά μεταδοτική μορφή της νόσου, η οποία διαφέρει από την κοινή.

Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως ηλικιωμένους, ανθρώπους με νοητική ή σωματική αναπηρία και ασθενείς με παθήσεις που επηρεάζουν την ανοσολογική τους απόκριση.

Χαρακτηριστικό της είναι οι εκτεταμένες δερματικές βλάβες, με τον σχηματισμό παχιών κρουστών και σκληρών περιοχών που μπορεί να εξαπλωθούν σε μεγάλες επιφάνειες του σώματος.

Η μετάδοση γίνεται μέσω της άμεσης σωματικής επαφής, αλλά και μέσω μολυσμένων αντικειμένων, όπως ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, στρώματα και έπιπλα. Τα ακάρεα που την προκαλούν μπορούν να επιβιώσουν εκτός του ανθρώπινου σώματος για περίπου 48 έως 72 ώρες, υπό κατάλληλες συνθήκες.

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Στα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνονται:

Έντονος κνησμός: Η φαγούρα μπορεί να επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η φαγούρα μπορεί να επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δερματικά εξανθήματα: Ερυθρότητα και εμφάνιση φυσαλίδων στο δέρμα.

Ερυθρότητα και εμφάνιση φυσαλίδων στο δέρμα. Σχηματισμός κρουστών: Δημιουργία παχιών, σκληρών περιοχών, οι οποίες μπορεί να καλύψουν μεγάλες εκτάσεις του σώματος.

Δημιουργία παχιών, σκληρών περιοχών, οι οποίες μπορεί να καλύψουν μεγάλες εκτάσεις του σώματος. Δευτερογενείς λοιμώξεις: Μπορεί να εμφανιστούν λόγω των δερματικών βλαβών και της επιβαρυμένης κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή της διασποράς

Σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων ψώρας, οι οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης προβλέπουν την άμεση ιατρική εξέταση των ύποπτων περιστατικών, την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εντοπισμός όλων όσοι έχουν έρθει σε στενή επαφή με τους ασθενείς κατά τον προηγούμενο μήνα, καθώς και η ταυτόχρονη προληπτική θεραπεία των στενών επαφών, ώστε να αποφευχθεί η επαναμόλυνση.

Στην περίπτωση της κοινής ψώρας, ως στενή επαφή θεωρείται κυρίως η άμεση και παρατεταμένη επαφή δέρμα με δέρμα. Ωστόσο, στη νορβηγική μορφή, η μετάδοση μπορεί να γίνει ακόμη και ύστερα από σύντομη επαφή, όπως μια χειραψία, αλλά και μέσω αντικειμένων που έχει χρησιμοποιήσει ο ασθενής.

Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η αποφυγή σωματικής επαφής με τον πάσχοντα μέχρι να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο διάστημα μετά τη θεραπεία ή μέχρι να κρίνει ο θεράπων γιατρός ότι δεν είναι πλέον μεταδοτικός. Ειδικά για τη νορβηγική ψώρα απαιτούνται κατάλληλες συνθήκες απομόνωσης μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας.

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Παράλληλα, συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών κατά την επαφή με τους ασθενείς και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Στα περιστατικά νορβηγικής μορφής της ασθένειας απαιτείται αυξημένη προστασία, με γάντια, προστατευτική ποδιά ή ρόμπα και καλύμματα υποδημάτων.

Εξίσου σημαντικό είναι το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με ασθενείς ή αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιήσει, καθώς και η σωστή διαχείριση και απολύμανση των χώρων και των υφασμάτων που ενδέχεται να έχουν επιμολυνθεί.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Βρυσάλης επαναλαμβάνει ότι η Υγεία αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και πρέπει να παρέχεται σε όλους, χωρίς διακρίσεις, υπογραμμίζοντας πως «δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος, κανένας άνθρωπος, καμία ανθρώπινη ζωή».