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Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε από τον Λευκό Οίκο πως «θα μπορούσαμε να συναντηθούμε» με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, παρουσιάζοντας το ενδεχόμενο ως πιθανότητα στην Ασία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην αποστρατικοποιημένη ζώνη στην Πανμουντζόμ

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the demilitarized zone separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, June 30, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque//File Photo

16/11/2026, 18:02
TANEA Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία, σύμφωνα με δηλώσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Κίνα, αφήνοντας ανοιχτή τη δυνατότητα για μια νέα επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που αναμένεται να έχει με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο της ασιατικής του περιοδείας. «Θα είμαστε με τον πρόεδρο Σι (…) θα συναντηθούμε επίσης με τον πρόεδρο Πούτιν και επιπλέον θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Μανίλα.

«Οπότε, αυτό θα είναι καλό», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη θα πραγματοποιούνταν στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν ανακοίνωσε ότι έχει οριστικοποιηθεί κάποια συνάντηση, παρουσιάζοντας το ενδεχόμενο ως πιθανότητα στο πλαίσιο των επαφών του στην Ασία.

Η περιοδεία στην Ασία και η σύνοδος της ASEAN

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε για τη Μανίλα, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της ASEAN, της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία αρχίζει την Τρίτη.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, αναμένεται να έχει επαφές με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν προσθέτει μια ακόμη σημαντική διπλωματική διάσταση στο ταξίδι.

Οι προηγούμενες συναντήσεις Τραμπ – Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, από το 2017 έως το 2021. Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί και στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη που χωρίζει τις δύο Κορέες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για μια νέα συνάντηση με τον Κιμ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του. Ωστόσο, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι μια τέτοια συνάντηση δεν περιλαμβανόταν στα άμεσα σχέδιά του.

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Κιμ Γιονγκ Ουν Ντόναλντ Τραμπ

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