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Εθνική Ελπίδων: Η ενδεκάδα για τον «τελικό» με την Ισλανδία

Εθνική Ελπίδων: Η ενδεκάδα για τον «τελικό» με την Ισλανδία
16/11/2026, 18:31
TANEA Newsroom
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Πανέτοιμη για το ιστορικό ραντεβού της Λεωφόρου είναι η Εθνική Ελπίδων που υποδέχεται την Ισλανδία στη ρεβάνς του 1-1 του Ρέικιαβικ και θέλει νίκη για πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης έκανε γνωστή την ενδεκάδα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παρατάσσεται με την καλύτερη δυνατή σύνθεση ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή της.

Ο Μπότης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου και Κάτρης.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Κοντούρης και Μουζακίτης, με τον Γκούμα μπροστά τους, τους Πνευμονίδη, Παπακανέλλο στα άκρα και τον Κούτσια στην κορυφή της επίθεσης.

Συνοπτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων: Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Γκούμας, Μουζακίτης, Κοντούρης, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Κούτσιας.

Στον πάγκο: Τσομπανίδης, Κυριόπουλος, Φίλων, Αλμύρας, Καλοσκάμης, Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Μπακούλας, Μύθου.

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Euro U21 Εθνική Ελπίδων

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