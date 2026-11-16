Θεατρική ατζέντα εβδομάδας (16–20/11): Οι μεγάλες πρεμιέρες και επαναλήψεις

Η θεατρική σκηνή της Αθήνας γεμίζει από σημαντικές αφίξεις, δυνατές επιστροφές και έργα που καλύπτουν κάθε γούστο, από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Η αυλαία της Δευτέρας (16/11)

Το θεατρικό σκηνικό ενεργοποιείται από την πρώτη κιόλας μέρα της εβδομάδας. Στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – “Λευτέρης Βογιατζής”, η Πέγκυ Τρικαλιώτη αναλαμβάνει τον άθλο να ζωντανέψει όλους τους χαρακτήρες του ομηρικού έπους στη σύγχρονη απόδοση της «Ιλιάδας», υπό τις οδηγίες του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου. Παράλληλα, στο Θέατρο Νέου Κόσμου δίνεται εκ νέου το σύνθημα για τη δεύτερη χρονιά επιτυχίας του έργου της Μαργαρίτας Παπαγιάννη, «Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες», σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Οι επιλογές της Τετάρτης (18/11)

Στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, ο Στάθης Λιβαθινός σκηνοθετεί τη μοναδική Μπέττυ Αρβανίτη στο βαθιά συγκινητικό αυτοβιογραφικό κείμενο του Γεώργιου Βιζυηνού, «Το αμάρτημα της μητρός μου». Την ίδια βραδιά, το θεατρικό κοινό έχει στη διάθεσή του πολλαπλές επιλογές: το ΠΛΥΦΑ φιλοξενεί ξανά το βραβευμένο θεατρικό της Στέλλας Ζαφειροπούλου «Οι Χήνες», ο Μέρμηγκας συνεχίζει το αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη «Κατά Μάρκον» με τον Τάκη Χρυσικάκο, ενώ συνεχίζεται κανονικά η «Απολογία του Σωκράτη» με τον Δημήτρη Πελερίνη. Στο μεταξύ, το Θέατρο Σταθμός συνεχίζει το αφιέρωμα «ΓΙΑΝ ΦΑΜΠΡ Χ 4», παρουσιάζοντας τον μονόλογο «Μία Φυλή, αυτό είμαι».

Η Πέμπτη (19/11) και οι νέες τάσεις

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υποδέχεται τη «ΒΑΒΕΛ» της Γιώτας Αργυροπούλου, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περίπλοκη σχέση μας με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Στο Θέατρο Coronet, ο Χάρης Ρώμας επανέρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσφέροντας άφθονο γέλιο με την κωμωδία «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!».

Η κορύφωση της Παρασκευής (20/11)

Η Παρασκευή συγκεντρώνει τις περισσότερες και πιο ηχηρές πρεμιέρες της περιόδου.

Στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, η Ρένη Πιττακή και ο Αλκιβιάδης Μαγγόνας συμπράττουν στο ψυχολογικό δράμα «Θρίλερ στην Ελβετία» της Τζοάνα Μάρεϊ-Σμιθ, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια.

Στο Θέατρο Πορεία, η Αλεξία Καλτσίκη πρωταγωνιστεί στον εμβληματικό «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ, σκηνοθετημένο από τον Δημήτρη Τάρλοου, πλαισιωμένη από έναν εξαιρετικό θίασο.

Στο Θέατρο Πόρτα, ο Θωμάς Μοσχόπουλος δίνει τη δική του οπτική στο σαιξπηρικό «(Για ένα) όνειρο (καλοκαιρινής νύχτας)», έχοντας στο πλευρό του μια πολυπληθή και δυνατή ομάδα ηθοποιών.

Στο Θέατρο Κνωσός, ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί τη Μαίρη Μηνά, τον Έκτορα Λιάτσο και τη Μαρία Πρωτόπαππα στο σύγχρονο έργο του Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», το οποίο εξερευνά με ωμή ειλικρίνεια τον αγώνα για την προσωπική λύτρωση.

Στο Θέατρο Arroyo, η Μαριάννα Λαγουρού ερμηνεύει το «Αγριόχορτο» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Σταύρου Λίτινα, φωτίζοντας τη γυναικεία αντοχή και επιβίωση.

Στη Σκηνή Brecht, το διαχρονικό αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν «Τα φώτα της ράμπας» ζωντανεύει θεατρικά, υμνώντας τη δύναμη της τέχνης και την ανθρώπινη ψυχή.

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