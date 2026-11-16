«Το Starlink σώζει ζωές»: Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ για το νέο σύστημα ασφάλειας των ελληνικών σιδηροδρόμων

Με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της δορυφορικής τεχνολογίας της Starlink, ο επικεφαλής της SpaceX ανέδειξε μέσω του X το railway.gov.gr, το ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει την παρακολούθηση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ίλον Μασκ βρέθηκε το νέο σύστημα παρακολούθησης και ασφάλειας των ελληνικών σιδηροδρόμων, με τον επιχειρηματία να προχωρά σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Starlink saves lives» («Το Starlink σώζει ζωές»).

Η ανάρτηση αφορά το railway.gov.gr, την ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΣΕ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης των τρένων σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό δορυφορικού εντοπισμού, δορυφορικών επικοινωνιών και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και έναν χρόνο και καλύπτει το σύνολο των 134 μηχανών του σιδηροδρομικού δικτύου. Κάθε μηχανή διαθέτει δέκτη δορυφορικού εντοπισμού, τερματικό Starlink και κάμερα, επιτρέποντας τη συνεχή μετάδοση δεδομένων προς το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης των συρμών. Μέσω των διορθώσεων που παρέχει το HEPOS, το δίκτυο σταθμών αναφοράς του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο εντοπισμός μπορεί να φτάσει σε ακρίβεια έως και πέντε εκατοστών. Αντίθετα, με τη χρήση συμβατικού GPS, η απόκλιση μπορεί να φτάσει έως και τα 15 μέτρα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη και τον ακριβή προσδιορισμό της γραμμής στην οποία κινείται ένας συρμός.

Καθοριστική είναι και η συμβολή της δορυφορικής σύνδεσης Starlink, καθώς εξασφαλίζει τη μετάδοση των δεδομένων ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία του δικτύου, όπως ορεινές περιοχές και φαράγγια, όπου η κάλυψη από τα συμβατικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται στο 24ωρης λειτουργίας Κέντρο Επιχειρήσεων στις Αχαρνές, όπου υπάρχει συνεχής εικόνα της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

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Το σύστημα έχει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να ειδοποιεί αυτόματα το Κέντρο σε περίπτωση που δύο συρμοί εντοπιστούν στην ίδια γραμμή και σε πορεία που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση. Παράλληλα, επιτρέπει τον έλεγχο υπερβάσεων ταχύτητας, ενώ αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των συνομιλιών μέσω του ασύρματου δικτύου επικοινωνίας.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για ένα πρόσθετο επίπεδο επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS, χωρίς να τα υποκαθιστά.

Η ανάπτυξη του συστήματος χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεάς 26 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2026 η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και στους πολίτες, προσφέροντας δημόσια εικόνα της κίνησης των τρένων.

Η επίσημη παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, στο παλαιό αμαξοστάσιο του Πειραιά, παρουσία του πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για «μια εικόνα από το μέλλον».