Η ανήλικη δέχθηκε κλωτσιές και χτυπήματα με σκούπα - Δύο μαθητές που ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέθηκαν σε αναστολή

Σοβαρό περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σημειώθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, όπου δύο μαθητές επιτέθηκαν με σφοδρότητα σε 13χρονη συμμαθήτριά τους μπροστά σε δεκάδες άλλους μαθητές. Η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Santa Maria, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδικότερα, το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου εντός του σχολικού συγκροτήματος Escola Básica 2,3 Delfim Santos, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Σάο Ντομίνγκος ντε Μπενφίκα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε από μαθητές που ήταν παρόντες στο σημείο.

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Στις εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφεται αρχικά μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε βίαιη επίθεση. Οι δύο μαθητές χτυπούν την κοπέλα με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο, ενώ χρησιμοποιούν και μια σκούπα.

Το χρονικό του περιστατικού

Όλα ξεκίνησαν μετά από διαφωνία της 13χρονης με μία συμμαθήτριά της. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η ανήλικη δέχθηκε χτύπημα με σκούπα και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, όπου ένας 15χρονος μαθητής την κλώτσησε και τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Από την επίθεση υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά και στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση της υγείας της δεν έχει διευκρινιστεί.

Η αστυνομία (PSP) που έφτασε στο σχολείο και πήρε καταθέσεις από την 13χρονη, τους μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι δύο μαθητές που ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την επίθεση τέθηκαν σε αναστολή φοίτησης. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σχολείο, έχοντας προηγουμένως εκτίσει ποινή αποβολής για άλλο περιστατικό.

Το βίντεο της επίθεσης καταγράφηκε από μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε, προκαλώντας αντιδράσεις στην πορτογαλική κοινή γνώμη.