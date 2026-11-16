Το πρώτο μήνυμα του Ροναλντίνιο μετά την επιστροφή του: «Έκανα ένα διάλειμμα και… γύρισα»

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος αγωνίστηκε για 45 λεπτά στην αναμέτρηση της Ραβένα με τη Φορλί, καταγράφοντας μία πάσα-κλειδί και συμμετέχοντας στη δημιουργία του γκολ του Τζούλιο Ντονάτι

Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Ραβένα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους και στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μετά την επανεμφάνισή του στα γήπεδα.

Ο χρόνος μπορεί να περνά, όμως η αγάπη του Ροναλντίνιο για το ποδόσφαιρο παραμένει αναλλοίωτη.

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Ο 46χρονος Βραζιλιάνος φόρεσε ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια, συμμετέχοντας για 45 λεπτά στην αναμέτρηση της Ραβένα με τη Φορλί, σε μια ξεχωριστή βραδιά που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, κάνοντας την επιστροφή του ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα σε επίσημο αγώνα. Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήλθε η ώρα να επιστρέψω (γέλια).

Πέρα από τα αστεία, ήταν υπέροχο να ζήσω αυτή την υπέροχη ημέρα με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο! Είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερη στιγμή στην ζωή μου.

Ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα που λίγοι ή κανείς δεν έχει κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η επαφή με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστά.

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Ευχαριστώ τους φίλους μου, Λορέντσο Ινάτσιο και Τζουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβένας, που πίστεψαν σ’ αυτό το όνειρο.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κατακτήσουμε την Ιταλία και τον κόσμο! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στον σωστό δρόμο.

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, όσους ήλθαν από μακριά για να με τιμήσουν και να παρακολουθήσουν έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα, με τόση αφοσίωση στην προσπάθεια για την άνοδο. Τα λέμε πολύ σύντομα, οικογένεια!»

Τα στατιστικά του Ροναλντίνιο

Ο Ροναλντίνιο κατέγραψε μία πάσα-κλειδί, με 100% επιτυχία στις μακρινές μεταβιβάσεις και στις μονομαχίες εδάφους.

Παράλληλα, συμμετείχε στη δημιουργία του γκολ του Τζούλιο Ντονάτι, με το οποίο η Ραβένα πήρε το προβάδισμα (1-0) λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Στην ανάπαυλα, ο 46χρονος Βραζιλιάνος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υπό το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων που γέμισαν το «Μπρούνο Μπενέλι» για να τον δουν ξανά από κοντά.