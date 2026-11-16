Πολιτική

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,1 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου – Το 61,5% χρεώνει στην κυβέρνηση την ευθύνη για την ακρίβεια

Τι απαντούν οι πολίτες για το καλώδιο και τα ελληνοτουρκικά - Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή ψήφου

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,1 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου – Το 61,5% χρεώνει στην κυβέρνηση την ευθύνη για την ακρίβεια

Greek citizens living abroad vote for the Greek legislative election at a polling station in Brussels, Belgium on May 20, 2023.

16/11/2026, 20:12
TANEA Newsroom
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Σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll, για λογαριασμό του Action24, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι επιδόσεις που καταγράφονται είναι: ΝΔ 25.5%, ΕΛΑΣ 13.4%, ΠΑΣΟΚ 10.6%, Ελληνική Λύση 6.1%, ΚΚΕ 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4.9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3.8%, Συμμαχία Ελλήνων 3.4%, Φωνή Λογικής 3.3%, ΜέΡΑ25 1.8%, ΣΥΡΙΖΑ 1.4%, Νίκη 1.1%, Άλλο Κόμμα 3.1%, Αναποφάσιστοι 15.7%.

Γράφημα δημοσκόπησης για την πρόθεση ψήφου με ποσοστά κομμάτων
Γράφημα πρόθεσης ψήφου της Opinion Poll για το Action 24 με ποσοστά κομμάτων

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ παραμένει στο 30.3%, η ΕΛΑΣ από το 15.8% εμφανίζεται στο 15.9% και το ΠΑΣΟΚ από το 12.3% στο 12.6%. Έτσι η ΝΔ παραμένει μακράν πρώτη με διαφορά 14.4% από την σταθερά δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία απέχει 3.3% του τρίτου ΠΑΣΟΚ. Οι επιδόσεις των άλλων κομμάτων είναι: Ελληνική Λύση 7.2% ( 6.8%), ΚΚΕ 7.1% ( 7.2%), η Πλεύση Ελευθερίας 5.8% ( 5.1%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4.5% ( 4.5%), ΣΥΡΙΖΑ 1.6% ( 1.7%), Νίκη 1.3% ( 1.1%) Φωνή Λογικής 3.9% ( 3.5%), ΜέΡΑ 25 2.1% ( 2.7% ), Συμμαχία Ελλήνων 4% (3.5%) και το Άλλο Κόμμα 3.7%. Σημειώνεται, ότι στο Αλλο Κόμμα υπάρχου και η Νέα Αριστερά, Δημοκράτες-ΠΚ, Σπαρτιάτες που εμφανίζουν επιδόσεις αρκετά κάτω από το 1%.

Γράφημα δημοσκόπησης της Opinion Poll για την εκτίμηση ψήφου με ποσοστά κομμάτων
Γράφημα εκτίμησης ψήφου της OpinionPoll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με ποσοστά κομμάτων
Γράφημα εκτίμησης ψήφου με ποσοστά κομμάτων μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου
Κάρτα εκτίμησης ψήφου και εδρών κομμάτων από δημοσκόπηση της OpinionPoll
Κάρτα εκτίμησης ψήφου και εδρών για μικρότερα κόμματα από δημοσκόπηση της OpinionPoll στο Action 24

Για το καλώδιο και τα Ελληνοτουρκικά

Το 50,7% δηλώνει ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά την έναρξη διαδικασίας πόντισης του καλωδίου, ενώ το 46,9% δηλώνει όχι.

Γράφημα δημοσκόπησης της OpinionPoll για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά σχετικά με το καλώδιο

Το 45,4% θεωρεί ότι θα επηρεαστούν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά από τις συγκρούσεις ρεπουμπλικάνων, δημοκρατικών στις Η.Π.Α, ενώ το 46,1% έχει αντίθετη άποψη.

Γράφημα δημοσκόπησης με ποσοστά απαντήσεων και φόντο αμερικανική σημαία

Πάντως το 56,9% θεωρεί ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας την τελευταία επταετία. Αντίθετη άποψη έχει το 39%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών απόψεων βρίσκονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης με ποσοστά 82,9%, 62,4% και 51,9% αντίστοιχα.

Γράφημα δημοσκόπησης με πολεμικό πλοίο στο φόντο και ποσοστά για την αμυντική θέση της Ελλάδας

Ακρίβεια και βιοτικό επίπεδο

Το 67,8% των ερωτηθέντων αναδεικνύει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ως το σημαντικότερο ζήτημα της χώρας. Συνυπολογίζοντας την οικονομία και την ανάπτυξη (28,7%), την ενεργειακή κρίση και το κόστος θέρμανσης (17%), τη στεγαστική κρίση (11,4%), το ύψος των εισοδημάτων (10,8%) καθώς και το κόστος ενέργειας (10,4%), προκύπτει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που αποτυπώνει το εύρος των προκλήσεων και τις κύριες ανησυχίες των πολιτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα επιλογής έως τριών απαντήσεων. Παράλληλα, οι αναλυτές της εταιρείας κατέγραψαν σε υψηλές θέσεις τη διαφθορά με 15,4% και τα ελληνοτουρκικά με 12,4%.

Το 61,5% θεωρεί ότι η Κυβέρνηση έχει την βασική ευθύνη για την ακρίβεια, λόγω της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με το 36,1% να θεωρεί ότι βασικά η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες όπως πόλεμοι, παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Γράφημα δημοσκόπησης για την ιεράρχηση των προβλημάτων με πρώτη την ακρίβεια

Το 6,9% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ακρίβεια και το 36,6% ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά ότι ανταπεξέρχεται. Ταυτόχρονα το 40,8% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες και το 15,7% ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ( άθροισμα 56,5%).

Το 84,2% δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε μειώσεις στην αγορά ρούχων/ υποδημάτων, το 83,4% σε μειώσεις στην διασκέδαση / ψυχαγωγία, το 70% στην κατανάλωση της ενέργειας, το 62,8% στην αγορά τροφίμων και το 61,9% στις μετακινήσεις του με το προσωπικό του όχημα.

Τα κριτήρια για την επιλογή ψήφου

Το κριτήριο που επικρατεί με μεγάλη διαφορά είναι η εγγύηση του βιοτικού επιπέδου με 44,4%. Ακολουθούν η ανάγκη σταθερότητας με 29,3%, η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Πολιτικό Σύστημα και το Κράτος Δικαίου με 28,6%, η ανάγκη για Αλλαγή με 27,5%, το πρόσωπο του αρχηγού και υποψηφίου Πρωθυπουργού με 15,3%, η ιδεολογική τοποθέτηση με 13,6% και η διαχρονική ταύτιση με το κόμμα 3,4%.

Παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές από μήνα σε μήνα στα κριτήρια ψήφου. Για παράδειγμα, η εγγύηση του βιοτικού επιπέδου βρισκόταν τον Οκτώβριο στο 35,6% και τώρα πήγε στο 44,4%, η ανάγκη σταθερότητας από το 27,1% στο 29,3%, η ανάγκη μεταρρυθμίσεων από το 26,4% στο 28,6% και η ανάγκη Αλλαγής από το 35,1% στο 27,5%.

Γράφημα δημοσκόπησης για το κριτήριο ψήφου με ποσοστά επιλογών

Αναλυτικά η δημοσκόπηση της Opinion Poll

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