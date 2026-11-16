Τι απαντούν οι πολίτες για το καλώδιο και τα ελληνοτουρκικά - Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή ψήφου

Σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll, για λογαριασμό του Action24, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι επιδόσεις που καταγράφονται είναι: ΝΔ 25.5%, ΕΛΑΣ 13.4%, ΠΑΣΟΚ 10.6%, Ελληνική Λύση 6.1%, ΚΚΕ 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4.9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3.8%, Συμμαχία Ελλήνων 3.4%, Φωνή Λογικής 3.3%, ΜέΡΑ25 1.8%, ΣΥΡΙΖΑ 1.4%, Νίκη 1.1%, Άλλο Κόμμα 3.1%, Αναποφάσιστοι 15.7%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ παραμένει στο 30.3%, η ΕΛΑΣ από το 15.8% εμφανίζεται στο 15.9% και το ΠΑΣΟΚ από το 12.3% στο 12.6%. Έτσι η ΝΔ παραμένει μακράν πρώτη με διαφορά 14.4% από την σταθερά δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία απέχει 3.3% του τρίτου ΠΑΣΟΚ. Οι επιδόσεις των άλλων κομμάτων είναι: Ελληνική Λύση 7.2% ( 6.8%), ΚΚΕ 7.1% ( 7.2%), η Πλεύση Ελευθερίας 5.8% ( 5.1%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4.5% ( 4.5%), ΣΥΡΙΖΑ 1.6% ( 1.7%), Νίκη 1.3% ( 1.1%) Φωνή Λογικής 3.9% ( 3.5%), ΜέΡΑ 25 2.1% ( 2.7% ), Συμμαχία Ελλήνων 4% (3.5%) και το Άλλο Κόμμα 3.7%. Σημειώνεται, ότι στο Αλλο Κόμμα υπάρχου και η Νέα Αριστερά, Δημοκράτες-ΠΚ, Σπαρτιάτες που εμφανίζουν επιδόσεις αρκετά κάτω από το 1%.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για το καλώδιο και τα Ελληνοτουρκικά

Το 50,7% δηλώνει ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά την έναρξη διαδικασίας πόντισης του καλωδίου, ενώ το 46,9% δηλώνει όχι.

Το 45,4% θεωρεί ότι θα επηρεαστούν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά από τις συγκρούσεις ρεπουμπλικάνων, δημοκρατικών στις Η.Π.Α, ενώ το 46,1% έχει αντίθετη άποψη.

Πάντως το 56,9% θεωρεί ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας την τελευταία επταετία. Αντίθετη άποψη έχει το 39%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών απόψεων βρίσκονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης με ποσοστά 82,9%, 62,4% και 51,9% αντίστοιχα.

Ακρίβεια και βιοτικό επίπεδο

Το 67,8% των ερωτηθέντων αναδεικνύει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ως το σημαντικότερο ζήτημα της χώρας. Συνυπολογίζοντας την οικονομία και την ανάπτυξη (28,7%), την ενεργειακή κρίση και το κόστος θέρμανσης (17%), τη στεγαστική κρίση (11,4%), το ύψος των εισοδημάτων (10,8%) καθώς και το κόστος ενέργειας (10,4%), προκύπτει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που αποτυπώνει το εύρος των προκλήσεων και τις κύριες ανησυχίες των πολιτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα επιλογής έως τριών απαντήσεων. Παράλληλα, οι αναλυτές της εταιρείας κατέγραψαν σε υψηλές θέσεις τη διαφθορά με 15,4% και τα ελληνοτουρκικά με 12,4%.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το 61,5% θεωρεί ότι η Κυβέρνηση έχει την βασική ευθύνη για την ακρίβεια, λόγω της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με το 36,1% να θεωρεί ότι βασικά η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες όπως πόλεμοι, παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Το 6,9% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ακρίβεια και το 36,6% ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά ότι ανταπεξέρχεται. Ταυτόχρονα το 40,8% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες και το 15,7% ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ( άθροισμα 56,5%).

Το 84,2% δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε μειώσεις στην αγορά ρούχων/ υποδημάτων, το 83,4% σε μειώσεις στην διασκέδαση / ψυχαγωγία, το 70% στην κατανάλωση της ενέργειας, το 62,8% στην αγορά τροφίμων και το 61,9% στις μετακινήσεις του με το προσωπικό του όχημα.

Τα κριτήρια για την επιλογή ψήφου

Το κριτήριο που επικρατεί με μεγάλη διαφορά είναι η εγγύηση του βιοτικού επιπέδου με 44,4%. Ακολουθούν η ανάγκη σταθερότητας με 29,3%, η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Πολιτικό Σύστημα και το Κράτος Δικαίου με 28,6%, η ανάγκη για Αλλαγή με 27,5%, το πρόσωπο του αρχηγού και υποψηφίου Πρωθυπουργού με 15,3%, η ιδεολογική τοποθέτηση με 13,6% και η διαχρονική ταύτιση με το κόμμα 3,4%.

Παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές από μήνα σε μήνα στα κριτήρια ψήφου. Για παράδειγμα, η εγγύηση του βιοτικού επιπέδου βρισκόταν τον Οκτώβριο στο 35,6% και τώρα πήγε στο 44,4%, η ανάγκη σταθερότητας από το 27,1% στο 29,3%, η ανάγκη μεταρρυθμίσεων από το 26,4% στο 28,6% και η ανάγκη Αλλαγής από το 35,1% στο 27,5%.

Αναλυτικά η δημοσκόπηση της Opinion Poll