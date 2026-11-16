Ελλάδα

Ανήλικοι διαρρήκτες «ρήμαξαν» 8 καταστήματα στην Πέλλα μέσα σε μία ημέρα

Οι δύο ανήλικοι, μαζί με ένα ακόμη άτομο, διέπραξαν οκτώ διαρρήξεις στις 12 Νοεμβρίου στην Πέλλα, έχοντας προηγουμένως κλέψει το όχημα που χρησιμοποίησαν από περιοχή της Ημαθίας

Ανήλικοι διαρρήκτες «ρήμαξαν» 8 καταστήματα στην Πέλλα μέσα σε μία ημέρα
16/11/2026, 19:49
TANEA Newsroom
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Οκτώ διαρρήξεις καταστημάτων στην Πέλλα, μέσα σε μία ημέρα, τις οποίες διέπραξαν δύο ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν και συνεργό, εξιχνίασε η Αστυνομία. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένο όχημα από περιοχή της Ημαθίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι, μαζί με ένα ακόμη άτομο, διέπραξαν τις οκτώ διαρρήξεις στις 12 Νοεμβρίου 2026, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει το όχημα που χρησιμοποίησαν από περιοχή της Ημαθίας, στις 11 Νοεμβρίου.

Κατά τη δράση τους, παραβίασαν συνολικά οκτώ καταστήματα, ενώ σε επτά από αυτά κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα και αντικείμενα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων, η λεία τους ανέρχεται σε 850 ευρώ σε μετρητά και αντικείμενα συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του τρίτου εμπλεκόμενου, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν οι συλληφθέντες έχουν συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

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