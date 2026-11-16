Πολυτεχνείο: Τα θύματα της χουντικής καταστολής για πρώτη φορά σε διαδραστικό χάρτη – Πού καταγράφηκαν νεκροί και τραυματίες

Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ένας διαδραστικός χάρτης – τον οποίο δημιούργησε και δημοσίευσε η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας – καταγράφει τα σημεία της Αθήνας όπου σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πολίτες κατά τα γεγονότα της 16ης έως και της 19ης Νοεμβρίου 1973.

Στον χάρτη αποτυπώνονται συνολικά 157 περιστατικά: 24 νεκροί και 133 τραυματίες που κατέθεσαν ως μάρτυρες στη δίκη που ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας. Κάθε κόκκινο σημείο αντιστοιχεί σε ένα περιστατικό, ενώ οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την ημέρα και την περιοχή που θέλουν να εξετάσουν, να μεγεθύνουν τον χάρτη και να δουν τις πληροφορίες για κάθε πρόσωπο.

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Δείτε εδώ τον διαδραστικό χάρτη με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου

Τα ονόματα των 24 νεκρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον χάρτη, οι 24 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των γεγονότων είναι:

Σπυρίδων Κοντομάρης

Διομήδης Κομνηνός

Σωκράτης Μιχαήλ

Δημήτριος Κυριακόπουλος

Μαρίνος Σπύρος (Γεωργαράς)

Margrethe Toril Engeland

Βασίλειος Φάμελλος

Γεώργιος Σαμούρης

Αικατερίνη Αργυροπούλου

Στυλιανός Καραγεώργης

Νικόλαος Μαρκούλης

Μάρκος Καραμάνης

Αλέξανδρος Σπαρτίδης

Δημήτριος Παπαϊωάννου

Γεώργιος Γεριτσίδης

Βασιλική Μπεκιάρη

Δημήτριος Θεοδωράς

Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας

Αλέξανδρος Παπαθανασίου

Ιωάννης Μικρώνης

Ανδρέας Κούμπος

Μιχαήλ Μυρογιάννης

Κυριάκος Παντελεάκης

Ευστάθιος Κολινιάτης

Η καταγραφή αφορά ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας, όχι μόνο στον χώρο του Πολυτεχνείου. Οι θάνατοι καταγράφονται σε περιοχές από την Πατησίων, την Αβέρωφ και τη Μάρνη έως την Ομόνοια, την Κυψέλη, το Σύνταγμα και άλλες συνοικίες της πρωτεύουσας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους τραυματίες

Ο χάρτης περιλαμβάνει επίσης 133 τραυματίες που κατέθεσαν στις δίκες. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός δεν αποτυπώνει το σύνολο των ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατά την καταστολή της εξέγερσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής, συνολικά 320 άτομα προσήλθαν ή διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κλινικές της Αθήνας. Από τις καταστάσεις της Ασφάλειας της δικτατορίας προκύπτουν ονομαστικά 510 τραυματίες, ενώ ο εισαγγελέας Τσεβάς, κατά την προανάκριση, κατέγραψε 1.103 τραυματίες με πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι αρκετοί άνθρωποι δεν ταυτοποιήθηκαν, καθώς από φόβο αναζήτησαν ιδιωτικά τις πρώτες βοήθειες.

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Η γεωγραφική αποτύπωση των περιστατικών αναδεικνύει την έκταση της αιματηρής καταστολής. Από το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, η χρήση πυροβόλων όπλων από δυνάμεις που βρίσκονταν σε κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό ανθρώπων σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Η βία συνεχίστηκε και μετά την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο, σε ευρύτερη περιοχή από την Κυψέλη έως το Σύνταγμα.

Τραυματίες ανά νοσοκομείο – Χάρτης

Παρακάτω φαίνονται τα νοσοκομεία και οι κλινικές όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες. Ο κόκκινος αριθμός δίπλα σε κάθε νοσοκομείο είναι το σύνολο των τραυματιών του. Πατώντας τον, ανοίγει πάνω αριστερά πίνακας με την κατανομή: άνδρες- παιδιά και γυναίκες, πυροβόλο όπλο και θλώντα όργανα (γκλοπ). Το κουμπί «Πολυτεχνείο» δείχνει τα νοσοκομεία του κέντρου. Το «Όλα» δείχνει όλο τον χάρτη, μαζί με το ΚΑΤ και την Αγία Όλγα. Όσα νοσοκομεία δεν έχουν γνωστή θέση για το 1973 υπάρχουν μόνο στον πίνακα κάτω από τον χάρτη.

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Δείτε εδώ τον διαδραστικό χάρτη με τους τραυματίες του Πολυτεχνείου

Πώς δημιουργήθηκε ο χάρτης

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, η καταγραφή βασίζεται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Ιερώνυμου Λύκαρη «Το αίμα το αδικαίωτο ποτέ δεν ησυχάζει», Μέρος Ι, στις σελίδες 346-361, από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Για τους νεκρούς, ο πίνακας στηρίζεται στην ιστορική έρευνα του διευθυντή ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, με τίτλο «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973». Για τους τραυματίες, αξιοποιούνται τα πρακτικά της δίκης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Στον διαδραστικό χάρτη, οι θέσεις των περιστατικών είναι κατά προσέγγιση. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις ημέρες 16, 17 και 18-19 Νοεμβρίου, καθώς και να εστιάσει στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο ή να δει την ευρύτερη εικόνα της Αθήνας.