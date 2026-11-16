ΑθλητικάΜπάσκετ

Αλλαγή ώρας σε αγώνες της Stoiximan GBL: Πότε κάνουν τζάμπολ Μύκονος – Παναθηναϊκός και Μαρούσι – ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον ΠΑΟΚ μετατίθεται στις 17:30 αντί για τις 17:00 κατόπιν αιτήματος με τη σύμφωνη γνώμη των ομάδων

Δύο προπονητές μπάσκετ συνομιλούν χαμογελαστοί στο γήπεδο
16/11/2026, 19:11
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Σε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της Stoiximan GBL προχώρησε η διοργανώτρια Αρχή, αλλάζοντας τις ώρες έναρξης σε δύο αναμετρήσεις με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, με το τζάμπολ να μεταφέρεται από τις 15:00 στις 14:00.

Αλλαγή ώρας υπήρξε και στην αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον ΠΑΟΚ, για την 11η αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση:

«ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (9η Αγωνιστική), Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14:00, αντί για 15:00 που είχε οριστεί.

Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC.

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Ιβανώφειο: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00, αντί για 17:00 που είχε οριστεί.

Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΜΑΡΟΥΣΙ – ΠΑΟΚ (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. Αμαρουσίου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος του ΣΚΑΪ, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων».

Go Deeper

Stoiximan GBL

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Θλίψη για τον θάνατο 79χρονης στο Μεσολόγγι – Πήγε να παρακολουθήσει παράσταση, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι
  2. Χίος: Τρεις ανήλικες ξυλοκοπούσαν 15χρονη, ενώ ένας 13χρονος βιντεοσκοπούσε
  3. Παύλος Μαρινάκης: Εκλογές μετά τον Μάιο – Μονόδρομος η αυτοδυναμία, δύσκολη η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Μπάσκετ

Cookies