Αλλαγή ώρας σε αγώνες της Stoiximan GBL: Πότε κάνουν τζάμπολ Μύκονος – Παναθηναϊκός και Μαρούσι – ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον ΠΑΟΚ μετατίθεται στις 17:30 αντί για τις 17:00 κατόπιν αιτήματος με τη σύμφωνη γνώμη των ομάδων

Σε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της Stoiximan GBL προχώρησε η διοργανώτρια Αρχή, αλλάζοντας τις ώρες έναρξης σε δύο αναμετρήσεις με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, με το τζάμπολ να μεταφέρεται από τις 15:00 στις 14:00.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αλλαγή ώρας υπήρξε και στην αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον ΠΑΟΚ, για την 11η αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση:

«ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (9η Αγωνιστική), Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14:00, αντί για 15:00 που είχε οριστεί.

Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC.



ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Ιβανώφειο: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00, αντί για 17:00 που είχε οριστεί.

Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ.



ΜΑΡΟΥΣΙ – ΠΑΟΚ (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. Αμαρουσίου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος του ΣΚΑΪ, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων».