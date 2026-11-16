Η 63χρονη υποστηρίζει ότι μετά από δύο συνεδρίες στο ιατρείο της 56χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη, εμφάνισε αναιμία, πρήξιμο και προβλήματα στα νεφρά

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών που είχαν επισκεφθεί το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου εργαζόταν η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για την υπόθεση.

Μία 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια, η οποία ζει μόνιμα στην Κύπρο, αποφάσισε να μιλήσει για τη δική της εμπειρία, περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι έζησε κατά τη διάρκεια δύο συνεδριών πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, πριν από περίπου έναν χρόνο.

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Σύμφωνα με τη μαρτυρία της που παρουσίασε η εκπομπή «Live News», η γυναίκα υποβλήθηκε σε δύο θεραπείες τον Νοέμβριο του 2025, ωστόσο υποστηρίζει ότι αντί να δει βελτίωση στην υγεία της, παρουσίασε σοβαρά προβλήματα.

«Η γιατρός καθώς έβαλε το μηχάνημα σε λειτουργία, το ένιωσα τέσσερις φορές. Ένιωσα πολύ πόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αφόρητοι πόνοι και το πρήξιμο μετά τις δύο συνεδρίες

Η πρώτη επίσκεψη της 63χρονης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025. Όπως καταγγέλλει, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης η γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονο πόνο, παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει.

«Έβαλα τις φωνές, λες και με μαχαίρωνε», περιέγραψε, εξηγώντας ότι η εμπειρία της ήταν ιδιαίτερα επώδυνη.

Δύο ημέρες αργότερα επέστρεψε στο ιατρείο για δεύτερη συνεδρία. Μετά τη θεραπεία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, παρουσίασε εκτεταμένο πρήξιμο σε ολόκληρο το σώμα, καθώς και έντονους πόνους στη μέση και στην περιοχή των νεφρών.

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Η ίδια επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γιατρό, εκφράζοντας την έκπληξή της για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, καθώς, όπως λέει, της είχε αναφερθεί ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει ακόμη και με αεροπλάνο το ίδιο βράδυ.

«Μου είπες ότι θα μπορούσα να πάρω το αεροπλάνο το ίδιο βράδυ. Κοίτα, είμαι όλη πρησμένη. Πώς θα μπορούσα να ταξιδέψω;», ήταν τα λόγια της.

Η 63χρονη υποστηρίζει ακόμη ότι στη συνέχεια διαγνώστηκε με αναιμία, ενώ αντιμετώπισε και προβλήματα με τα νεφρά της, ξυπνώντας επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας για να πάει στην τουαλέτα.

Όπως παραδέχεται, αρχικά δεν είχε συνδέσει τα προβλήματα υγείας της με τις θεραπείες που είχε προηγουμένως υποβληθεί.

Η σύσταση που την οδήγησε στο ιατρείο της Καρνεάδου

Η Βρετανίδα αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο έπειτα από σύσταση γυναίκας από την Αυστραλία, η οποία είχε απευθυνθεί εκεί για τον γιο της.

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Όπως εξήγησε, είχε αναζητήσει λύση για προβλήματα που αντιμετώπιζε με την κυκλοφορία του αίματος, καθώς πάσχει από διαβήτη, και η πρόταση για πλασμαφαίρεση της είχε φανεί αρχικά καλή επιλογή.

Η υπόθεσή της ήρθε ξανά στο προσκήνιο όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έμαθε ότι η γιατρός που είχε πραγματοποιήσει τις δικές της θεραπείες ήταν η ίδια που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Όπως περιέγραψε, μία γυναίκα από την Ελλάδα, στο κατάλυμα της οποίας είχε φιλοξενηθεί, ήταν εκείνη που επικοινώνησε μαζί της και την ενημέρωσε για την ταυτότητα της γιατρού.

Ταξίδεψε από την Κύπρο για να καταθέσει στις Αρχές μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Μετά τις αποκαλύψεις, η 63χρονη αποφάσισε να ταξιδέψει από την Κύπρο στην Αθήνα, προκειμένου να καταθέσει όσα υποστηρίζει ότι βίωσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η καταγγελία της βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ στη μαρτυρία της περιλαμβάνονται στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ημερομηνίες των επισκέψεών της στο ιατρείο, το ποσό που κατέβαλε και το γεγονός ότι εξετάστηκε από τη συγκεκριμένη γιατρό.

Μάλιστα, νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο θυμήθηκε τις δύο επισκέψεις της Βρετανίδας, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ότι την αποκλειστική ευθύνη για τη διαδικασία είχε η 56χρονη γιατρός.

Η νέα αυτή μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που είχαν επισκεφθεί το ιατρείο της οδού Καρνεάδου αποφασίζουν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους.