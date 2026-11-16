Τρομάζει η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας στις ΗΠΑ: Έκαψαν όσο ολόκληρες πολιτείες

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι εγκαταστάσεις αυτές προκάλεσαν περίπου 25,7 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την περίοδο της μελέτης

Τα κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας (hyperscale data centres-HDC) στις ΗΠΑ, η μεγαλύτερη και ισχυρότερη κατηγορία κέντρων δεδομένων, κατανάλωσαν σε ένα έτος τόση ηλεκτρική ενέργεια όση ολόκληρες πολιτείες των ΗΠΑ, με την μεγαλύτερη εκτίμηση να πλησιάζει την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ιντιάνα, του Μίσιγκαν και του Τενεσί. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Sustainability».

Τα κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας είναι μεγάλες εγκαταστάσεις που παρέχουν υπολογιστική ισχύ και χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων για υπηρεσίες όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι servers και τα συστήματα ψύξης τους απαιτούν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

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Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Σχολή Δημόσιας Υγείας «T.H. Chan» του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, συγκέντρωσαν και μελέτησαν δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και τις εκπομπές 403 τέτοιων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Εκτίμησαν την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε εγκατάσταση για το διάστημα από τον Μάιο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, βάσει διαφόρων σεναρίων λειτουργίας. Στη συνέχεια, αξιοποίησαν δεδομένα της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος για να αποδώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε εγκατάσταση.

Με βάση την ένταση της λειτουργίας τους, αυτά τα κέντρα δεδομένων κατανάλωσαν συνολικά από 68 έως 99 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας (TWh). Κατά την περίοδο της μελέτης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από αυτά τα κέντρα δεδομένων αντιστοιχούσε περίπου στο 1,8% της εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, προκάλεσε περίπου 25,7 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από προγενέστερη εκτίμηση για το 2018. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι πιθανότητα πολύ υψηλότερες σήμερα σε σχέση με την περίοδο της μελέτης.

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Μόλις τέσσερις πολιτείες, η Βιρτζίνια, το Όρεγκον, το Οχάιο και η Αϊόβα, αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εξετάστηκε. Μάλιστα, η Βιρτζίνια, με τον μεγαλύτερο αριθμό κέντρων δεδομένων (142 κέντρα δεδομένων), αντιπροσώπευε περίπου το ένα τέταρτο της εκτιμώμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (21 τεραβατώρες).

Περίπου το 54% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από τις εγκαταστάσεις αυτές προήλθε από ορυκτά καύσιμα, το 21% από πυρηνική ενέργεια και το 25% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη παρουσίαζε ορισμένους περιορισμούς, όπως ότι δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα για να εξεταστούν όλα τα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επέτρεπαν τη διάκριση μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για γενικές λειτουργίες και εκείνης που αφορά σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε εγκατάσταση.

Σε επόμενο στάδιο της μελέτης, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι θα μελετήσουν τις επιπτώσεις στην υγεία που συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας.