Ακόμη και μια μικρή αστοχία κατά την προετοιμασία ενδέχεται να στερήσει από το προϊόν τη ζουμερή υφή και τη χαρακτηριστική του γεύση, σύμφωνα με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Το μοσχαρίσιο φιλέτο αναγνωρίζεται δικαίως ως το πλέον εκλεκτό τμήμα του κρέατος. Διακρίνεται για τη φυσική του τρυφερότητα, την απουσία νεύρων και το περιορισμένο λίπος, στοιχεία που επιβάλλουν προσεκτική διαχείριση. Ακόμη και μια μικρή αστοχία κατά την προετοιμασία ενδέχεται να στερήσει από το προϊόν τη ζουμερή υφή και τη χαρακτηριστική του γεύση, σύμφωνα με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Είτε προετοιμάζετε ολόκληρο κομμάτι είτε μερίδες, ορισμένες βασικές αρχές καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Προετοιμασία και βασικά βήματα

Πριν ξεκινήσετε, λάβετε υπόψη τα εξής:

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Θερμοκρασία δωματίου: Αποσύρετε το κρέας από το ψυγείο 30 λεπτά νωρίτερα, ώστε να αποφευχθεί το ανομοιόμορφο ψήσιμο. Στέγνωμα: Απομακρύνετε την υγρασία με χαρτί κουζίνας, καθώς αυτή εμποδίζει τον σχηματισμό κρούστας. Αλάτι: Προσθέστε αλάτι λίγο πριν το ψήσιμο για έντονη κρούστα ή 1–2 ώρες πριν για πιο ομοιόμορφη κατανομή. Πιπέρι: Μπορεί να προστεθεί πριν ή μετά, καθώς δεν καίγεται τόσο εύκολα όσο θεωρείται. Θερμόμετρο: Αποτελεί το βασικό εργαλείο για απόλυτη ακρίβεια.

Ψήσιμο ολόκληρου φιλέτου

Για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αφαιρέστε μεμβράνες και λίπος και δέστε το κρέας με σπάγκο για ομοιόμορφο σχήμα. Σοτάρετε σε καυτό τηγάνι με ελαιόλαδο ή βούτυρο για να θωρακίσετε τους χυμούς και μεταφέρετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180–200°C. Ο χρόνος ανά κιλό κυμαίνεται στα 20 λεπτά για rare, 25 για medium rare και 30 για medium, αναλόγως το πάχος. Κατά τη διάρκεια, προσθέστε στο ταψί βούτυρο, σκόρδο και μυρωδικά, περιχύνοντας το κρέας. Μετά το ψήσιμο, αφήστε το να ξεκουραστεί για 10 λεπτά ώστε οι χυμοί να παραμείνουν στο εσωτερικό.

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Φιλέτο σε μερίδες

Για τις μερίδες, προτιμήστε πάχος 3–4 εκατοστών. Σε σκεύος που καπνίζει ελαφρά, αφήστε το κρέας να δημιουργήσει κρούστα χωρίς να το μετακινείτε. Οι χρόνοι ψησίματος ανά πλευρά είναι: 2–3 λεπτά για rare, 3–4 για medium rare, 4–5 για medium και 6+ για well done. Ολοκληρώστε με βούτυρο, σκόρδο και θυμάρι για 1 λεπτό και αφήστε το να ξεκουραστεί για 5–6 λεπτά.

Αποφύγετε να τρυπάτε το κρέας με πιρούνι, χρησιμοποιώντας λαβίδα, και μην υπερφορτώνετε το τηγάνι. Προτιμήστε μαντεμένια σκεύη και αποσύρετε το κρέας λίγο πριν το επιθυμητό σημείο. Για λόγους ασφαλείας, αποφύγετε το blue ψήσιμο (κάτω από 45°C). Οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι: 50–52°C (rare), 54–56°C (medium rare), 58–60°C (medium), 62–65°C (medium well) και 67–70°C (well done). Πάνω από 70°C, το φιλέτο στεγνώνει. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη φροντίδα και όχι μόνο από τη συνταγή.

Πηγή: argiro.gr