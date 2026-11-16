Θλίψη στον Άρη: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αγγελάκης

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αγγελάκης, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του Άρη. Υπήρξε διεθνής διαιτητής, ενώ η σύνδεσή του με τους «κίτρινους» είχε βαθιές οικογενειακές ρίζες και διατηρήθηκε μέσα από τρεις γενιές.

Ο εκλιπών ήταν εγγονός του Νίκου Αγγελάκη, ενός από τους σημαντικότερους προπολεμικούς επιθετικούς του Άρη και κορυφαίου σκόρερ της ομάδας, ενώ πατέρας του ήταν ο Ρήγας Αγγελάκης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των Θεσσαλονικέων και επίσης διεθνής διαιτητής.

Ο ίδιος είχε αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, φτάνοντας μέχρι την εφηβική ομάδα, προτού ακολουθήσει την πορεία της διαιτησίας.

Ξεκίνησε το 1985 και το 2000 εντάχθηκε στον πίνακα διεθνών διαιτητών της FIFA. Λίγα χρόνια νωρίτερα, την περίοδο 1997-98, είχε αναδειχθεί κορυφαίος Έλληνας διαιτητής των εθνικών κατηγοριών.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του διηύθυνε σημαντικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα και συμμετείχε σε διεθνείς διοργανώσεις.

Παράλληλα, ήταν απόφοιτος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Άρη και από διοικητική θέση.