Οι δύο ανήλικοι επισκέφθηκαν κατάστημα στην Αλεξανδρούπολη και επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη κάνοντας έρανο για μια υποτιθέμενη σχολική εκδρομή

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, αλλά και του πατέρα τους, προχώρησε η Αστυνομία στην Αλεξανδρούπολη, μετά από απόπειρα εξαπάτησης καταστηματάρχη με το πρόσχημα της συγκέντρωσης χρημάτων για σχολική εκδρομή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, όταν οι δύο ανήλικοι επισκέφθηκαν κατάστημα της πόλης και επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη, επικαλούμενοι τη διενέργεια εράνου για μια υποτιθέμενη σχολική εκδρομή.

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Το σχέδιό τους, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως υπολόγιζαν, καθώς έγιναν αντιληπτοί και ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τους δύο ανηλίκους.

Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη και ο πατέρας για παραμέληση εποπτείας

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα των δύο παιδιών, σε βάρος του οποίου αποδίδεται η κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι για έναν από τους δύο ανηλίκους δεν είχε εκδοθεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σχετική εκ του νόμου υποχρέωση. Για τον λόγο αυτό σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση ειδικών ποινικών νόμων.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.