Σύνοδος διεύρυνσης ΕΕ: Έντονες αντιδράσεις Ράμα και Πρίστινας για εθνικιστικό τραγούδι που παρουσιάζει το Κόσοβο ως σερβικό έδαφος

Έντονες αντιδράσεις σε Αλβανία και Κόσοβο προκάλεσε η επιλογή σερβικού εθνικιστικού τραγουδιού, που παρουσιάζει το Κόσοβο ως τμήμα της Σερβίας

Έντονες αντιδράσεις σε Αλβανία και Κόσοβο προκάλεσε η επιλογή σερβικού εθνικιστικού τραγουδιού, που παρουσιάζει το Κόσοβο ως τμήμα της Σερβίας, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συναυλίας της ετήσιας διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση της ΕΕ.

Την επιλογή επέκρινε με έντονο τρόπο ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος έθεσε το ζήτημα κατά την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης τη Δευτέρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επρόκειτο είτε για σκόπιμη ενέργεια είτε για αποτέλεσμα άγνοιας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Δεν ξέρω αν έγινε σκόπιμα ή από άγνοια. Ωστόσο, παραμονή αυτής της εκδήλωσης, ακούστηκε εδώ ένα σερβικό εθνικιστικό τραγούδι», δήλωσε ο Ράμα και πρόσθεσε ότι η επιλογή του παρουσιάστηκε υπό τον τίτλο «Melodies of Union» (Μελωδίες της Ένωσης).

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να ξεπεραστούν όσα παραπέμπουν στις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, επισημαίνοντας την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Το τραγούδι «Oj Kosovo, Kosovo» ερμήνευσε το σλοβενικό συγκρότημα Marko Hatlak & Kapobanda το βράδυ της Κυριακής, στο πλαίσιο της συναυλίας που σηματοδότησε την έναρξη της διάσκεψης.

Η επιλογή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Πρίστινα. Ο πρεσβευτής του Κοσόβου στο Βέλγιο, Άγκρον Μπαϊράμι, χαρακτήρισε την παρουσίαση του τραγουδιού σε επίσημη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαράδεκτη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Αυτό δεν είναι πολιτιστική ανταλλαγή. Το τραγούδι προβάλλει ρητές πολιτικές διεκδικήσεις επί του εδάφους της Δημοκρατίας του Κοσόβου. Η συμπερίληψή του σε επίσημη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφιερωμένη στη διεύρυνση, την ενότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, είναι απαράδεκτη», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοργάνωσης, το συγκρότημα θα παρουσίαζε ένα τραγούδι από κάθε υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων και το Κόσοβο. Ωστόσο, το τραγούδι που επιλέχθηκε για την εκπροσώπησή του ήταν σερβικό, τόσο ως προς τη γλώσσα όσο και ως προς το περιεχόμενό του.

Από την πλευρά της, η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ Μάρτα Κος, εξέφρασε τη λύπη της για την επιλογή των μουσικών, επιχειρώντας παράλληλα να αποσαφηνίσει ότι αυτή δεν συνδέεται με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαφήμιση

Η κ. Κος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι: «Λυπάμαι για την επιλογή του τραγουδιού από τους μουσικούς. Αγγίζει ευαίσθητα αισθήματα, ιδίως αν λάβουμε υπόψη την επώδυνη ιστορία και τις διαφορετικές εμπειρίες των κοινοτήτων στο Κόσοβο».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Θέλω να τονίσω ότι αυτό το τραγούδι σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τη δική μου σε σχέση με το Κόσοβο και την ιστορία του» και σημείωσε ότι, παρά το κοινό παρελθόν, οι χώρες της περιοχής μπορούν να επιλέξουν ένα κοινό μέλλον.

Το τραγούδι «Oj Kosovo, Kosovo» συνδέεται με τον σερβικό εθνικισμό και γράφτηκε μετά την ομιλία του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς στο Γκαζιμεστάν το 1989. Σε εκείνη ομιλία, ο τότε πρόεδρος της Σερβίας ανέδειξε το Κόσοβο ως πυρήνα της σερβικής εθνικής ταυτότητας, σε μια περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Έντι Ράμα υπογράμμισε ότι στόχος της ευρωπαϊκής διεύρυνσης δεν είναι απλώς η ένταξη των χωρών της περιοχής στην ΕΕ, αλλά η μεταφορά των ευρωπαϊκών αξιών και προοπτικών στα Δυτικά Βαλκάνια.

Χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι: «Δεν επιδιώκουμε να έρθουμε εδώ. Επιδιώκουμε να φέρουμε την Ευρώπη εκεί».

Με πληροφορίες από Euronews