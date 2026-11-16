Nvidia: Ο Τραμπ θα ήθελε να δει ξανά τον Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της εταιρείας

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η εθνική ασφάλεια δεν διακυβεύτηκε από τη σχέση του πρώην επικεφαλής με την επιχειρηματία που φέρεται να εμπλέκεται σε κατασκοπεία

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη θετική του στάση στο ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου τα ηνία της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την παραίτησή του λόγω του σκανδάλου που αφορά κατασκοπεία και παράνομη διακίνηση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

«Δεν θα με ενοχλούσε αυτό. Πολλοί θέλουν ο Τζένσεν να επιστρέψει. Πράγματι δεν θα ήταν κακή ιδέα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος προτού αναχωρήσει για την Ασία.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος κατείχε τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου από το 1993, αποχώρησε την Πέμπτη έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, κυρίως με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματία από την Κίνα που φέρεται να εμπλέκεται σε κατασκοπευτική δράση.

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν συνδέεται συγγενικά με τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, διοικούσε την εταιρεία Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη. Υπάρχουν υποψίες ότι διοχέτευε προηγμένα τσιπ της Nvidia στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί για τη διαφύλαξη του αμερικανικού προβαδίσματος στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η στάση του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η εθνική ασφάλεια «δεν διακυβεύτηκε» από τη σχέση του πρώην προέδρου της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ, συμπληρώνοντας ότι η ίδια «μπορεί να μην είναι κατάσκοπος».

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Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Ίλον Μασκ και στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ, όπως ο ιδρυτής της Uber Τράβις Καλάνικ, συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή αξιώνοντας την επάνοδο του Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι υπογράφοντες ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο να «φέρει πίσω τον Τζένσεν ενόσω διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθούν τα γεγονότα», εκτός αν παρουσιαστούν «πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι η απομάκρυνσή του είναι προς το συμφέρον της Nvidia».

Η πορεία της Nvidia

Υπό τη διοίκηση του Τζένσεν Χουάνγκ, η Nvidia αναδείχθηκε σε κομβικό επενδυτή του τεχνολογικού κλάδου των ΗΠΑ, χρηματοδοτώντας νεοφυείς επιχειρήσεις και κέντρα δεδομένων, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως «κεντρική τράπεζα της ΤΝ», αν και παράλληλα δεχόταν επικρίσεις για τροφοδότηση μεγάλης φούσκας.

Από την έναρξη του σκανδάλου, η κεφαλαιοποίηση του ομίλου έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας αναμένεται να ανακοινωθούν την Τρίτη.