Ο προπονητής του Ολυμπιακού επισήμανε πως η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες τριών παικτών στην περιφέρεια και του Μιλουτίνοβ ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Κύπρο, όπου την Τρίτη (17/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Πριν από το ταξίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την απαιτητική αναμέτρηση, αλλά και για την εικόνα της ομάδας του στην ήττα από τον Άρη στο «Nick Galis Hall».

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Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης αντίδρασης μετά την εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει χρόνος για εκτενή ανάλυση όσων συνέβησαν απέναντι στους «κίτρινους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά, δεν ανταποκριθήκαμε στη σκληρότητα που έβγαλε ο Άρης στον τρόπο που αμύνθηκε, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, παίξαμε πολύ πιο κάτω από το επίπεδό μας και δίκαια χάσαμε.

Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι δεν υπάρχει πολύς καιρός για να αναλύσεις τι έγινε, δεν προλαβαίνουμε καν να δείξουμε στα παιδιά το χθεσινό ματς γιατί πρέπει να δείξουμε VIDEO σήμερα για τη Μακάμπι που παίζουμε αύριο.

Κάθε δύο μέρες έχουμε παιχνίδι και παιχνίδι εκτός έδρας απαιτητικό, όπως κάθε παιχνίδι Ευρωλίγκας.

Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει εύκολο ματς, είτε παίζεις εντός είτε παίζεις εκτός έχει σχέση με την προσέγγιση της ομάδας μας και με την ποιότητα του αντιπάλου και με τις συνθήκες τις οποίες το παιχνίδι γίνεται.

Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι μας υπάρχει ένα δεδομένο που είναι τρεις παίκτες που απουσιάζουν από την περιφέρεια συν τον Μιλουτίνοβ που απουσιάζει από τη frontline μας.

Είναι ένα νησί στο οποίο ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι και δίνουμε φιλικά παιχνίδια, έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση. Από ότι ακούω θα έχει και αρκετό κόσμο της ομάδας μας, οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω να παίξουμε και για αυτούς»