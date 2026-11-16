Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μείωση ΦΠΑ σε σερβιέτες, ταμπόν αλλά και προφυλακτικά

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο να εξετάσει επιπλέον εναλλακτικές για τον περιορισμό του κόστους σε σερβιέτες, ταμπόν και προφυλακτικά

Την κυβερνητική απόφαση για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια της οργάνωσης «It’s just period», ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ως ένα πρώτο βήμα. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη προθυμία του να εξεταστούν επιπλέον εναλλακτικές για τον περιορισμό ενός κόστους που κρίνεται απολύτως ανελαστικό και συνδέεται με τη δημόσια υγεία.

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Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΦΠΑ σε σερβιέτες, ταμπόν και προφυλακτικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός απηύθυνε ευχαριστίες προς την Κοινωνία των Πολιτών, υπογραμμίζοντας πως η δράση της αποτέλεσε την αφορμή για την ενημέρωση της κυβέρνησης, οδηγώντας σε μια αλλαγή πολιτικής η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok