Κρήτη: 32 νεκροί σε τροχαία το πρώτο δεκάμηνο του 2026 – Εκατοντάδες οι τραυματίες

Συνολικά 149.734 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν από την αστυνομία κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο νησί το ίδιο χρονικό διάστημα

Εκατόν τριάντα τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στην Κρήτη το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 σημειώθηκαν συνολικά 130 τροχαία ατυχήματα από τα οποία τα 32 ήταν με θανάσιμο τραυματισμό, τα 27 με σοβαρό τραυματισμό και τα 71 με ελαφρύ τραυματισμό. Σε ό,τι αφορά τους παθόντες στα συγκεκριμένα ατυχήματα, συνολικά υπήρξαν 33 θανάσιμοι τραυματισμοί, 28 σοβαροί τραυματισμοί και 131 ελαφροί τραυματισμοί.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναλυτικότερα στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων το σύνολο τροχαίων ατυχημάτων ήταν 31 που αφορούσαν «θανατηφόρα 6, σοβαρά 4, ελαφρά 21».

Στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης το σύνολο τροχαίων ατυχημάτων ήταν 11 και συγκεκριμένα «θανατηφόρα 5, σοβαρά 2, ελαφρά 4». Στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου: τα τροχαία ήταν στο σύνολο 58 «θανατηφόρα 10, σοβαρά 17, ελαφρά 31».

Στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, το σύνολο τροχαίων ατυχημάτων ήταν 14 «θανατηφόρα 3, σοβαρά 1, ελαφρά 10». Στην περιοχή αρμοδιότητας Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης το σύνολο τροχαίων ατυχημάτων ήταν 16 με «θανατηφόρα 8, σοβαρά 3, ελαφρά 5».

Επίσης κατά το δεκάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 528.287 τροχονομικοί έλεγχοι σε επίπεδο Κρήτης και βεβαιώθηκαν συνολικά 149.734 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τις οποίες, οι 2.443 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι 8.574 υπέρβαση ορίων ταχύτητας, οι 5.511 μη χρήση προστατευτικού κράνους, οι 5.216 μη χρήση ζώνης ασφαλείας και οι 1.787 χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Τέλος στο ίδιο χρονικό διάστημα σε επίπεδο Κρήτης πραγματοποιήθηκαν 164 ενημερωτικές δράσεις για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 12.857 μαθητές και ενήλικες.