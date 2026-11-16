Συγκίνηση στο Περιστέρι: Με σειρήνες και ενός λεπτού σιγή αποχαιρέτησαν τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη

η αυτοκινητοπομπή συνέχισε το ταξίδι της με προορισμό την Καστοριά, όπου την Τρίτη (17/11) θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (16/11) στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η νεκρώσιμη πομπή που μεταφέρει τη σορό του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά, έκανε στάση στον σταθμό, προκειμένου οι συνάδελφοί του να του αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής.

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Η σορός έφτασε λίγο μετά τις 17:30, παρουσία συναδέλφων, συγγενών και φίλων του νεαρού πυροσβέστη, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Οι πυροσβέστες παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα άναψαν τους φάρους και ενεργοποίησαν τις σειρήνες τους. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 23χρονου, με τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν στη συνέχεια «Αθάνατος».

Μετά τον συγκινητικό αποχαιρετισμό, η αυτοκινητοπομπή συνέχισε το ταξίδι της με προορισμό την Καστοριά, όπου την Τρίτη (17/11) θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Κατά μήκος της διαδρομής, πυροσβεστικά οχήματα θα παρατάσσονται με αναμμένους φάρους και σειρήνες, προκειμένου και άλλοι συνάδελφοί του να αποτίσουν φόρο τιμής στον 23χρονο πυροσβέστη.