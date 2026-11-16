Ο 36χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε υπόθεση για την οποία αναζητούνταν από τις Αρχές, εντοπίστηκε στη Χαλκιδική και βούτηξε στη θάλασσα, προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 36χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα, ανοιχτά των Ψακουδίων στη Χαλκιδική, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή 15 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή. Ο 36χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε υπόθεση για την οποία αναζητούνταν από τις Αρχές, φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο περίπου στις 19:45 και να βούτηξε στη θάλασσα, προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη.

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Η κίνησή του προκάλεσε άμεσο συναγερμό, καθώς η παραμονή του στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής και εθελοντές.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή πολιτών, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν με ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Τελικά, περίπου στις 22:20, ο 36χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σώος από τη θάλασσα. Καθοριστική για τη διάσωσή του ήταν η επέμβαση πιστοποιημένου διασώστη υγρού στοιχείου της ΛΕΦΕΔ, ο οποίος επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος και συνεργάστηκε με τον κυβερνήτη του.

Έπειτα από περίπου τρεις ώρες αγωνίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να κινδυνεύσει τελικά η ζωή του 36χρονου.