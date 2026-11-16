ΑθλητικάΠοδόσφαιρο

Ο Φιλίπ Ντιαλό απέναντι στον Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA με τη στήριξη της UEFA

Ο Φιλίπ Ντιαλό φέρεται να συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειονότητας των 55 ομοσπονδιών-μελών της UEFA για την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times»

Άνδρας με γυαλιά και κοστούμι με διακριτικό της UEFA
16/11/2026, 20:04
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Αντίπαλο στην κούρσα για την προεδρία της FIFA φαίνεται πως αποκτά ο Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς η UEFA φέρεται να στηρίζει την υποψηφιότητα του προέδρου της γαλλικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αναζητά εναλλακτική λύση για την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της προς τον Ελβετό παράγοντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», ο Ντιαλό συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειονότητας των 55 ομοσπονδιών-μελών της UEFA και αποτελεί το βασικό πρόσωπο που προωθείται από την ευρωπαϊκή πλευρά για τις επόμενες εκλογές.

Οι αντιδράσεις απέναντι στον Ινφαντίνο έχουν ενταθεί, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω ιδιωτών επενδυτών.

Παρά τη στάση της UEFA, πάντως, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να θεωρείται φαβορί για την παραμονή του στην προεδρία.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, διατηρεί ισχυρά ερείσματα στις ομοσπονδίες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, γεγονός που ενισχύει τη θέση του ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ο πρόεδρος της FIFA έχει δεχθεί και δημόσια κριτική. Ο Γιούργκεν Κλοπ, σε συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση Ολλανδίας – Γερμανίας, άσκησε έντονη κριτική στον Ινφαντίνο, φτάνοντας στο σημείο να τον συγκρίνει με τον προκάτοχό του, Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος είχε συνδεθεί με υποθέσεις διαφθοράς.

Go Deeper

FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο Φιλίπ Ντιαλό

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Θλίψη για τον θάνατο 79χρονης στο Μεσολόγγι – Πήγε να παρακολουθήσει παράσταση, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι
  2. Χίος: Τρεις ανήλικες ξυλοκοπούσαν 15χρονη, ενώ ένας 13χρονος βιντεοσκοπούσε
  3. Παύλος Μαρινάκης: Εκλογές μετά τον Μάιο – Μονόδρομος η αυτοδυναμία, δύσκολη η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ποδόσφαιρο

Cookies