Ο Φιλίπ Ντιαλό φέρεται να συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειονότητας των 55 ομοσπονδιών-μελών της UEFA για την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times»

Αντίπαλο στην κούρσα για την προεδρία της FIFA φαίνεται πως αποκτά ο Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς η UEFA φέρεται να στηρίζει την υποψηφιότητα του προέδρου της γαλλικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αναζητά εναλλακτική λύση για την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της προς τον Ελβετό παράγοντα.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», ο Ντιαλό συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειονότητας των 55 ομοσπονδιών-μελών της UEFA και αποτελεί το βασικό πρόσωπο που προωθείται από την ευρωπαϊκή πλευρά για τις επόμενες εκλογές.

Οι αντιδράσεις απέναντι στον Ινφαντίνο έχουν ενταθεί, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω ιδιωτών επενδυτών.

Παρά τη στάση της UEFA, πάντως, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να θεωρείται φαβορί για την παραμονή του στην προεδρία.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, διατηρεί ισχυρά ερείσματα στις ομοσπονδίες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, γεγονός που ενισχύει τη θέση του ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ο πρόεδρος της FIFA έχει δεχθεί και δημόσια κριτική. Ο Γιούργκεν Κλοπ, σε συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση Ολλανδίας – Γερμανίας, άσκησε έντονη κριτική στον Ινφαντίνο, φτάνοντας στο σημείο να τον συγκρίνει με τον προκάτοχό του, Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος είχε συνδεθεί με υποθέσεις διαφθοράς.