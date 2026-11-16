Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:00 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη γιορτή με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, μια μεγάλη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και το «Light It Up Party» με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη - Παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου

Ο Πειραιάς φορά τα γιορτινά του και υποδέχεται την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου με μια μεγάλη γιορτή γεμάτη φως, μουσική, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19:00, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, θα δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και την επίσημη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου της πόλης, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στον Πειραιά.

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Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA News 104,6 προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες στον προαύλιο χώρο του εμβληματικού Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα κορυφωθεί με τη μεγάλη συναυλία της αγαπημένης ερμηνεύτριας Νατάσας Θεοδωρίδου.

Με τη χαρακτηριστική φωνή της, τις μεγάλες επιτυχίες της και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, η Νατάσα Θεοδωρίδου υπόσχεται να χαρίσει στους Πειραιώτες και τους επισκέπτες της πόλης μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και γιορτινή διάθεση.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η δημοφιλής παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία θα υποδεχθεί το κοινό και θα δώσει τον δικό της ξεχωριστό τόνο σε αυτή τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Η γιορτή ξεκινά δυναμικά με το «Light It Up Party»! Ο γνωστός DJ Αντώνης Δημητριάδης αναλαμβάνει τα decks και ανεβάζει τον παλμό της πόλης με ένα εκρηκτικό DJ set, γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, ρυθμό και ενέργεια, προετοιμάζοντας το κοινό για τη μεγάλη στιγμή της φωταγώγησης.

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Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, προσθέτοντας τις δικές της χριστουγεννιάτικες μελωδίες στη μεγάλη γιορτή.

Περισσότερα από 150.000 λαμπιόνια φωτίζουν την καρδιά του Πειραιά

Πρωταγωνιστής της βραδιάς, το εντυπωσιακό φυσικό έλατο, ύψους άνω των 14 μέτρων, που ταξίδεψε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, την «πρωτεύουσα» των ελάτων, για να στολίσει την καρδιά της πόλης.

Με περισσότερα από 150.000 λαμπιόνια, το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο θα μεταμορφώσει τον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου σε ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Γιάννης Μώραλης: «Θέλουμε ο Πειραιάς να είναι μια πόλη φωτεινή, φιλόξενη και ζωντανή»

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τονίζει:

«Ο Πειραιάς υποδέχεται και εφέτος τα Χριστούγεννα με μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη φως, μουσική, χαρά και αισιοδοξία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη μας, προσφέροντας όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους και δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα χιλιάδες φωτάκια, το μουσικό πρόγραμμα και η μεγάλη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου θα δώσουν το σύνθημα για την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης αισιοδοξία, ελπίδα και χαρά. Θέλουμε ο Πειραιάς να είναι μια πόλη φωτεινή, φιλόξενη και ζωντανή, μια πόλη που δημιουργεί εμπειρίες και χαμόγελα για όλους. Καλώ όλες τις Πειραιώτισσες και όλους τους Πειραιώτες, καθώς και τους επισκέπτες της πόλης μας, να βρεθούν κοντά μας την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για να μετρήσουμε όλοι μαζί αντίστροφα και να φωταγωγήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη και αισιοδοξία!». Διαφήμιση

Ανδριάνα Ζαρακέλη: «Ένας Πειραιάς γεμάτος φως, χαρά και εξωστρέφεια»

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Ανδριάνα Ζαρακέλη, επισημαίνει:

«Τα Χριστούγεννα στον Πειραιά είναι μια γιορτή για ολόκληρη την πόλη, μια ευκαιρία να γεμίσουν οι δρόμοι και οι γειτονιές μας με φως, μουσική, χαμόγελα και αισιοδοξία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όμορφες εμπειρίες σε κατοίκους και επισκέπτες, να ενισχύσουμε την τοπική αγορά και να αναδείξουμε τον Πειραιά ως έναν ελκυστικό χριστουγεννιάτικο προορισμό».

Χριστούγεννα στον Πειραιά – γιορτές στις γειτονιές

Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου σηματοδοτεί την έναρξη ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος, με μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις για παιδιά, χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις και γιορτές στις γειτονιές της πόλης.

Ο Δήμος Πειραιά προσκαλεί όλους να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής, να μοιραστούν τη μαγεία των Χριστουγέννων και να ζήσουν μοναδικές στιγμές στην καρδιά της πόλης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους!

Πληροφορίες εκδήλωσης φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Ημερομηνία : Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026

: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026 Ώρα έναρξης : 19:00

: 19:00 Τοποθεσία : Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

: Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Είσοδος: Ελεύθερη Διοργάνωση: Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με MEGA News 104,6, Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Τουρισμού Δήμου Πειραιά – Destination Piraeus, Διεύθυνση Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας Δήμου Πειραιά

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά στην ιστοσελίδα https://christmasinpiraeus.com/.