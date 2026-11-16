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Χαλκίδα: Συγκλονίζει βίντεο ντοκουμέντο – 86χρονος σκότωσε με τσεκούρι τον σκύλο του επειδή τον ξύπνησε

Ο 86χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας την Παρασκευή 13/11 μετά την υποβολή μήνυσης για θανάτωση ζώου συντροφιάς

Θολό στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας με πράσινο πλαίσιο εντοπισμού γύρω από όρθιο άτομο
16/11/2026, 20:48
TANEA Newsroom
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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Αφράτι του Δήμου Χαλκιδέων η είδηση για τη θανάτωση ενός σκύλου, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 86χρονου άνδρα.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να χρησιμοποίησε τσεκούρι προκειμένου να θανατώσει το ζώο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενοχληθεί από τον θόρυβο που προκάλεσε ο σκύλος, διαταράσσοντας τον… ύπνο του.

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Η επιχείρηση σύλληψης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας έλαβε χώρα την Παρασκευή 13/11, κατόπιν υποβολής μήνυσης για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Σύμφωνα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο ζώο με τσεκούρι με αφορμή το γεγονός ότι τον ξύπνησε.

Όπως σημειώνει το evima.gr, ο συλληφθείς, ο οποίος κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, είναι αντιμέτωπος με τη σχετική κατηγορία. Μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού, το ζώο παρελήφθη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χαλκιδέων, ενώ σε βάρος του ηλικιωμένου δρομολογήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

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