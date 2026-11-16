Κάλας: Μαξιμαλιστικές οι απατήσεις της Ρωσίας – Προέχει η εκεχειρία στην Ουκρανία

Η Κάλας ανέφερε ότι η Ρωσία επιδιώκει τον διαμελισμό της Ουκρανίας, την υποχώρηση του ΝΑΤΟ και δικαίωμα βέτο σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικές» τις απαιτήσεις της Ρωσίας για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι προτεραιότητα στις διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια η σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας. «Προτεραιότητα πρέπει να είναι η κατάπαυση του πυρός. Έπειτα, μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του.

Η Κάλας ανέφερε ότι η Ρωσία επιδιώκει τον διαμελισμό της Ουκρανίας, την υποχώρηση του ΝΑΤΟ και δικαίωμα βέτο σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Τόνισε ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι απαράδεκτες, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσχημα για τον πόλεμο το 2021 και τώρα για τη συνέχισή του.

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Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία σεβασμού στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά και στο δικαίωμά της να επιλέγει τις συμμαχίες της. Απέκλεισε τη νομική αναγνώριση των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών και ζήτησε να λογοδοτήσει η Ρωσία για εγκλήματα πολέμου. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, μίλησε για την ανάγκη αποκατάστασης της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και εφαρμογής των σχετικών συνθηκών.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ έχει συμφωνήσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στον επόμενο γύρο συνομιλιών για την Ουκρανία, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, τονίζοντας την ανάγκη συγκέντρωσης στην ουσία.

Ερωτηθείσα γιατί δεν συμπεριλήφθηκε η ίδια, παρέπεμψε στις ευρωπαϊκές Συνθήκες και σημείωσε πως οι ηγέτες μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά, εκφράζοντας την ελπίδα να μη δημιουργηθούν παράλληλες δομές που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.

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Επίσης, η Κάλας υπογράμμισε την αξία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, ειδικά για θέματα που αφορούν τη Ρωσία.

Νέες κυρώσεις και στήριξη προς την Ουκρανία

Στο πεδίο των κυρώσεων, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ενέκριναν 140 νέες καταχωρίσεις, οι οποίες στοχεύουν μεταξύ άλλων ρωσικά διυλιστήρια, τράπεζες, εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και επιχειρήσεις στον Κόλπο και την Ανατολική Ασία που στηρίζουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Σύμφωνα με την Κάλας, οι νέες κυρώσεις περιλαμβάνουν τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αριθμό καταχωρίσεων κατά όσων εμπλέκονται σε ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις παραπληροφόρησης εναντίον της ΕΕ. Προανήγγειλε επίσης την παρουσίαση του 22ου πακέτου κυρώσεων εντός των επόμενων ημερών.

Για τη στήριξη της Ουκρανίας, η Κάλας ανέφερε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν σύντομα τις επιλογές χρηματοδότησης για το 2027, χαρακτηρίζοντας τη βοήθεια προς το Κίεβο ως επένδυση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εν όψει του χειμώνα, η ΕΕ κινητοποιεί γεννήτριες, λεωφορεία, καταφύγια έκτακτης ανάγκης, υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και πλωτές γέφυρες.

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Θέματα Μαύρης Θάλασσας, Ιράν και Συρίας

Αναφερόμενη στη Μαύρη Θάλασσα, η Κάλας δήλωσε ότι τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση την Κυριακή και κατηγόρησε τη Ρωσία για απειλή στη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια μέσω επιθέσεων σε πλοία με σιτηρά. Η ΕΕ επενδύει 50 εκατ. ευρώ στον κόμβο θαλάσσιας ασφάλειας της περιοχής, για ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και εντοπισμό απειλών στη ναυσιπλοΐα.

Σε σχέση με τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία, η Κάλας γνωστοποίησε ότι η ΕΕ ετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, τονίζοντας πως η απειλή από την Τεχεράνη επεκτείνεται στην Ευρώπη.

Υπενθύμισε ότι, η ΕΕ έχει χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση και έχει επιβάλει κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους περιορισμούς στην ελευθερία ναυσιπλοΐας.

Τέλος, για τη Συρία, η Κάλας ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συμφώνησε να προχωρήσει η προετοιμασία συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ–Συρίας. Όπως διευκρίνισε, θα εξεταστούν οι τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες ώστε η συμφωνία να είναι έτοιμη προς υπογραφή, με στόχο ένα πλαίσιο εμπορίου, πολιτικού διαλόγου και στενότερης συνεργασίας.

Τέλος, επισήμανε επίσης ότι η εθνική συμφιλίωση και η επανένταξη προσφύγων αποτελούν διαρκείς προκλήσεις, ενώ τόνισε ότι «μια σταθερή Συρία είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης».