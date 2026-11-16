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Η ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην «γαλανόλευκη»

Ο προπονητής Βέλικο Πάουνοβιτς επέλεξε σχηματισμό 4-4-2 για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό, με τον Πέτροβιτς να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια

Η ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην «γαλανόλευκη»
16/11/2026, 20:50
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Με επιθετικό δίδυμο τους Λούκα Γιόβιτς και Αλεξάνταρ Μίτροβιτς θα παραταχθεί η Σερβία απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League, στο Πανθεσσαλικό (16/11, 21:45).

Ο Βέλικο Πάουνοβιτς επέλεξε σχηματισμό 4-4-2, με τον Πέτροβιτς να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική γραμμή, ο Εράκοβιτς θα καλύψει τη δεξιά πλευρά και ο Μπούκιαντς την αριστερή, ενώ στο κέντρο θα αγωνιστούν οι Μιλένκοβιτς και Μπάμπιτς.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής τοποθετήθηκαν οι Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Μαξίμοβιτς, με τους Νεντέλικοβιτς και Λούκιτς να αναλαμβάνουν τις δύο πλευρές.

Στην επίθεση, ο προπονητής της Σερβίας έβαλε τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος θα έχει παρτενέρ τον Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

Η ενδεκάδα της Σερβίας: Πέτροβιτς – Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκιαντς – Νεντέλικοβιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς – Μίτροβιτς, Γιόβιτς.

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