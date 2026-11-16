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Ελλάδα – Σερβία: Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές προσώπων για την αναμέτρηση διατηρώντας το σύστημα 4-4-2 με τον Μανδά κάτω από τα δοκάρια

Ποδοσφαιριστής με μπλε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας τρέχει στο γήπεδο
16/11/2026, 20:36
TANEA Newsroom
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Με στόχο να κλείσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σερβία στο τελευταίο παιχνίδι της στον όμιλο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα, προχωρώντας σε αλλαγές προσώπων, αλλά διατηρώντας το σύστημα 4-4-2.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς, με τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να αποτελούν την αμυντική τετράδα.

Στη μεσαία γραμμή επιλέχθηκαν οι Ζαφείρης και Ανδρούτσος, με τον Καρέτσα στη δεξιά πλευρά και τον Τζόλη στην αριστερή. Στην επίθεση, ο Παυλίδης θα έχει ως παρτενέρ τον Τάσο Δουβίκα.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Μπακασέτας, Τριάντης, Μασούρας, Κουτσουπιάς, Κωστούλας, Τεττέη.

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