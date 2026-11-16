Στο 14% ανέρχεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ή σκέφτονται σοβαρά να ψηφίσουν το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά

Με διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) προηγείται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, διατηρώντας το ποσοστό της στο 30% στην εκτίμηση ψήφου.

Την ίδια ώρα, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει πτωτική τάση, χάνοντας μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας και υποχωρώντας στο 16%. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση με 11%, διατηρώντας τα ποσοστά του, αλλά μειώνοντας την απόσταση από τη δεύτερη ΕΛ.Α.Σ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εννέα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστά που τους επιτρέπουν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παράλληλα, οι απαντήσεις των πολιτών για το ποιο κόμμα θεωρούν ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα κρίσιμα ζητήματα, όπως η ακρίβεια, η διαφθορά και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και η στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στο 14% η δεξαμενή ψηφοφόρων για το κόμμα Σαμαρά

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπησης αφορά το υπό σύσταση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είτε θα ψήφιζε το νέο κόμμα είτε σκέφτεται σοβαρά να το επιλέξει στην κάλπη.

Το συγκεκριμένο ποσοστό αποτυπώνει τη δυνητική εκλογική απήχηση ενός πολιτικού σχηματισμού που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Εφόσον η τάση αυτή επιβεβαιωθεί και στην πράξη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η προέλευση των ψηφοφόρων του, καθώς και ο βαθμός στον οποίο θα επηρεάσει τους συσχετισμούς στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η εμφάνιση ενός νέου κόμματος θα επηρεάσει τα εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και τη συζήτηση για την επίτευξη αυτοδυναμίας.

Ποιο κόμμα εμπιστεύονται οι πολίτες για την ακρίβεια, τη διαφθορά και τα ελληνοτουρκικά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τρία από τα σημαντικότερα ζητήματα της επικαιρότητας: την ακρίβεια, τη διαφθορά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά και στις τρεις κατηγορίες, ωστόσο τα ποσοστά αυτά παραμένουν περιορισμένα.

Ειδικότερα:

Ελληνοτουρκικά: Το 31% θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το 31% θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το συγκεκριμένο ζήτημα. Ακρίβεια: Το 24% επιλέγει το κυβερνών κόμμα.

Το 24% επιλέγει το κυβερνών κόμμα. Διαφθορά: Το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 22%.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από τις απαντήσεις είναι η απουσία ενός κόμματος της αντιπολίτευσης που να συγκεντρώνει ευρεία εμπιστοσύνη ως προς τη δυνατότητά του να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Στο διαχρονικό ερώτημα για το είδος της κυβέρνησης που επιθυμούν οι πολίτες μετά τις εκλογές, το 44% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 36% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Διαφήμιση

Παράλληλα, το 12% απαντά ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές, ενώ το 8% δεν τοποθετείται.

Πρώτος ο Μητσοτάκης στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η επιλογή «κανένας», ενώ χαμηλότερα καταγράφεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η δημοσκόπηση της Pulse καταγράφει και τις απόψεις των πολιτών για τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Θετικά ή μάλλον θετικά αξιολογεί τους κυβερνητικούς χειρισμούς το 46% των ερωτηθέντων. Αντίθετα, το 40% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη, ενώ το 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Θετική η αποτίμηση των Ελλήνων για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 64% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει θετικό το αποτέλεσμα, ενώ μόλις το 18% εκφράζει αρνητική άποψη.